بينها 18 للرحلات البعيدة.. «إيفا إير» التايوانية تطلب 33 طائرة «إيرباص»

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت شركة الطيران التايوانية «إيفا إير»، 33 طائرة من إيرباص، بينها 18 من طراز «إيه 350-1000» للرحلات البعيدة، و15 أخرى من طراز «إيه 321 نيو» ذي الممر الواحد، على ما أعلنت الشركة الأوروبية الثلاثاء.

ولم تُعلن إيرباص عن قيمة الصفقة، لكن بحسب الأسعار الرسمية المعلنة التي لم يجرِ تحديثها منذ عام 2018، ولا تُطبّق مطلقاً بسبب تخفيضات ممنوحة لكبار العملاء، فإن القيمة تقرب من 8,5 مليار دولار، بحسب حسابات أجرتها وكالة «فرانس برس».

وتخطت الطلبيات على طائرات «إيه 350» القادرة على اجتياز 18 ألف كيلومتر، دون الحاجة للتزود بالوقود، عتبة الألف طلب.

أكبر طائرة ضمن مجموعة «إيه 320 نيو»

وهذه الطائرات متوفرة في نسختين، الـ900 القادرة على استيعاب ما يصل إلى 350 راكباً في ثلاث فئات، والـ1000، وهي نسخة أكبر تصل سعتها إلى 410 مقاعد.

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كذلك، بلغ عدد الطلبيات لطائرة «إيه321 نيو»، وهي أكبر طائرة ضمن مجموعة «إيه 320 نيو» ذات الممر الواحد، أكثر من 5600 طلبية منذ إطلاقها التجاري في عام 2016.

وتشغّل شركة «إيفا إير»، التي تأسست عام 1989، حالياً 86 طائرة. ونقلت 2,2 مليون مسافر في 2022، وهو عام بقي مطبوعاً بجائحة كوفيد-19 في آسيا.

وتسيّر الشركة عدداً كبيراً من الرحلات من تايوان إلى وجهات آسيوية، ولكن أيضاً إلى مدن أميركية كبرى ومراكز أوروبية رئيسية، بينها مطار شارل ديغول قرب باريس.