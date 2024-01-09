  • Alwasat News
Atwasat

بينها 18 للرحلات البعيدة.. «إيفا إير» التايوانية تطلب 33 طائرة «إيرباص»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 03:00 مساء
بينها 18 للرحلات البعيدة.. «إيفا إير» التايوانية تطلب 33 طائرة «إيرباص»
طائرة إيرباص من طراز إيه 321 نيو في مصنع في هامبورغ الألمانية. 9 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

طلبت شركة الطيران التايوانية «إيفا إير»، 33 طائرة من إيرباص، بينها 18 من طراز «إيه 350-1000» للرحلات البعيدة، و15 أخرى من طراز «إيه 321 نيو» ذي الممر الواحد، على ما أعلنت الشركة الأوروبية الثلاثاء.

ولم تُعلن إيرباص عن قيمة الصفقة، لكن بحسب الأسعار الرسمية المعلنة التي لم يجرِ تحديثها منذ عام 2018، ولا تُطبّق مطلقاً بسبب تخفيضات ممنوحة لكبار العملاء، فإن القيمة تقرب من 8,5 مليار دولار، بحسب حسابات أجرتها وكالة «فرانس برس».

وتخطت الطلبيات على طائرات «إيه 350» القادرة على اجتياز 18 ألف كيلومتر، دون الحاجة للتزود بالوقود، عتبة الألف طلب.

أكبر طائرة ضمن مجموعة «إيه 320 نيو»
وهذه الطائرات متوفرة في نسختين، الـ900 القادرة على استيعاب ما يصل إلى 350 راكباً في ثلاث فئات، والـ1000، وهي نسخة أكبر تصل سعتها إلى 410 مقاعد.

«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات دولار

كذلك، بلغ عدد الطلبيات لطائرة «إيه321 نيو»، وهي أكبر طائرة ضمن مجموعة «إيه 320 نيو» ذات الممر الواحد، أكثر من 5600 طلبية منذ إطلاقها التجاري في عام 2016.

وتشغّل شركة «إيفا إير»، التي تأسست عام 1989، حالياً 86 طائرة. ونقلت 2,2 مليون مسافر في 2022، وهو عام بقي مطبوعاً بجائحة كوفيد-19 في آسيا.

وتسيّر الشركة عدداً كبيراً من الرحلات من تايوان إلى وجهات آسيوية، ولكن أيضاً إلى مدن أميركية كبرى ومراكز أوروبية رئيسية، بينها مطار شارل ديغول قرب باريس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»

هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ

«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ
بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة

بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»

مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»
(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة

(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة
مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد

مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد
شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ

شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ
تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)

تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»

شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا

وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)

«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)
شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي

شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي
قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة

قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة
(إسرائيل) متهمة أمام محكمة العدل الدولية

(إسرائيل) متهمة أمام محكمة العدل الدولية
أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»

أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»
دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما

دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الاقتصاد الفرنسي: الخطر الاقتصادي الأول في العالم هو «جيوسياسي»
وزير الاقتصاد الفرنسي: الخطر الاقتصادي الأول في العالم هو ...
الصين: توقيف مسؤول سابق في مؤسسة نفط حكومية بشبهة تلقي رشى
الصين: توقيف مسؤول سابق في مؤسسة نفط حكومية بشبهة تلقي رشى
بريطانيا.. ميزانية الأسر المعيشية لم تعد إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19»
بريطانيا.. ميزانية الأسر المعيشية لم تعد إلى مستويات ما قبل ...
هبوط سهم «بوينغ» مع استمرار التحقيق في حادث «آلاسكا ايرلاينز»
هبوط سهم «بوينغ» مع استمرار التحقيق في حادث «آلاسكا ايرلاينز»
الحكومة الكوبية تزيد أسعار الوقود بأكثر من 500%
الحكومة الكوبية تزيد أسعار الوقود بأكثر من 500%
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟...
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»...
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
المزيد
بينها 18 للرحلات البعيدة.. «إيفا إير» التايوانية تطلب 33 طائرة «إيرباص»
بينها 18 للرحلات البعيدة.. «إيفا إير» التايوانية تطلب 33 ......
الصين تعلن إطلاقها قمرا صناعيا بنجاح
الصين تعلن إطلاقها قمرا صناعيا بنجاح...
«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ
«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء......
الحكومة الكوبية تزيد أسعار الوقود بأكثر من 500%
الحكومة الكوبية تزيد أسعار الوقود بأكثر من 500%...
هبوط سهم «بوينغ» مع استمرار التحقيق في حادث «آلاسكا ايرلاينز»
هبوط سهم «بوينغ» مع استمرار التحقيق في حادث «آلاسكا ......
المزيد