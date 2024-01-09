«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة الطيران الأميركية «يونايتد إيرلاينز» الإثنين وجود خلل بعدد من البراغي غير المشدودة جيداً ظهر خلال فحص أولي لمخارج الطوارئ الملغاة في أسطولها من طائرات «بوينغ 737 ماكس 9»، وذلك بعد ثلاثة أيام من انفصال مخرج طوارئ لطائرة من الطراز نفسه تابعة لـ«ألاسكا إيرلاينز» أثناء تحليقها.

وبحسب وكالة «فرانس برس» قالت شركة النقل الجوي الإثنين في بيان «منذ أن بدأنا عمليات الفحص يوم السبت، توصلنا إلى اكتشافات يبدو أنها مرتبطة بمشاكل في تثبيت سدادات مخارج الطوارئ»، مضيفة أنها «وجدت على سبيل المثال، براغٍ تحتاج إلى شد إضافي».

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وتمتلك «يونايتد إيرلاينز» أكبر أسطول من طائرات «737 ماكس 9» إذ لديها 79 طائرة من هذا الطراز جميعها متوقفة عن الطيران حالياً بأمر من إدارة الطيران المدني الأميركية التي حظرت تحليق هذه الطائرات بانتظار خضوعها لفحص كامل.

وتابعت الشركة «نعمل على إعادة طائراتنا من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» إلى الخدمة في الأيام المقبلة» موضحة إنها ألغت منذ حادث الجمعة 200 رحلة كان يفترض بطائراتها من طراز «ماكس 9» أن تقوم بها، مشيرة إلى أنها تتوقع أيضاً إلغاءات كبيرة يوم الثلاثاء.

واضطرت الجمعة طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال مخرج الطوارئ الملغى في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).

منع 171 طائرة من التحليق

وعقب هذا الحادث أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق بانتظار إخضاعها لعمليات فحص.

و«بوينغ 737 ماكس 9» مزودة بالعديد من مخارج الطوارئ ولذلك تعرض بوينغ على عملائها إمكانية إلغاء بعض هذه المخارج بواسطة سدادات إذا ما كان عدد المخارج المتبقية كافياً بالمقارنة مع عدد مقاعد الطائرة.

وأعلنت الإثنين، إدارة الطيران الفيدرالية أنها وافقت على خريطة طريق لشركات النقل لإكمال عمليات الفحص التي تشمل مقابس الأبواب اليسرى واليمنى والمكونات والمثبتات.

وفي بيانها، قالت «يونايتد » إنها لا تزال تنتظر الموافقة النهائية على عملية الفحص الكاملة.

وحضت بوينغ في ديسمبر، شركات النقل الجوي على إجراء عمليات فحص إضافية لنظام التحكم في دفة طائراتها من «طراز 737 ماكس» بعد أن اكتشفت شركة طيران أثناء عملية صيانة روتينية لإحدى طائراتها من هذا الطراز برغياً مفقودة صمولته.