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الحكومة الكوبية تزيد أسعار الوقود بأكثر من 500%

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 08:06 صباحا
الحكومة الكوبية تزيد أسعار الوقود بأكثر من 500%
صف من السيارات قرب محطة وقود في هافانا، 24 أبريل 2023، (ا ف ب)
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أعلنت الحكومة الكوبية أن سعر البنزين سيرتفع بأكثر من 500% اعتبارا من الأول من فبراير، وذلك في إطار مجموعة تدابير اقتصادية ترمي لخفض العجز في الميزانية.

وقال وزير المالية فلاديمير ريغويرو عبر التلفزيون الحكومي إن سعر لتر البنزين العادي سيرتفع من 25 بيزو كوبي (20 سنتاً أميركياً) إلى 132 بيزو، بينما سيرتفع سعر البنزين السوبر من 30 بيزو إلى 156 بيزو، كما سيتعين على السياح الأجانب الدفع بالعملة الصعبة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الحكومة الكوبية التي تدعم كل السلع والخدمات الأساسية تقريباً، في نهاية ديسمبر عن سلسلة إجراءات تهدف لخفض العجز في الميزانية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة.

وبحسب البيانات الرسمية فإن الاقتصاد الكوبي سجل في العام الماضي انكماشاً بنسبة 2% بينما ارتفع معدل التضخم إلى 30.%

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