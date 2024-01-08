توقيف رئيس فرع السيارات الكهربائية في «إيفرغراند» الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت السلطات الصينية، الإثنين، رئيس الفرع المتخصص بالسيارات الكهربائية في مجموعة التطوير العقاري الصينية «إيفرغراند» المثقلة بالديون، وفق ما أعلنته المجموعة.

وقالت «إيفرغراند إن إي في» في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» في بورصة هونغ كونغ إن« مديرها التنفيذي ليو يونغجو أُوقف بموجب القانون للاشتباه بارتكابه جرائم».

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وبلغت مستحقات «إيفرغراند» التي كانت في الماضي أكبر شركة صينية للتطوير العقاري 300 مليار دولار، وباتت مشكلاتها رمزا لأزمة العقارات في هذا البلد.

ووردت الأنباء عن توقيف ليو عقب إعلان «إيفرغراند» في سبتمبر أن «رئيس مجلس إدارة المجموعة شو جيايين يخضع لإجراءات جبرية فرضتها السلطات الصينية على خلفية جرائم».

صعوبات تأمين السيولة لا يسمح بالاستمرار

وقالت «إيفرغراند إن إي في» لدى تأسيسها العام 2019 إنها «تسعى لأن تصبح المنتج الرئيسي للسيارات الكهربائية خلال ثلاث إلى خمس سنوات فقط».

لكن انعكس الوضع بشدة على السيولة النقدية لوحدة السيارات الكهربائية وتوقعات نموها، مع تعرض المجموعة الأم لأزمات مالية متزايدة.

وأشارت «إيفرغراند إن إي في» في مارس 2023 إلى صعوبات في تأمين السيولة التي تسمح لها بالاستمرار.

وأشار البيان الإثنين إلى «توقف التداول بأسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ بناء على طلب الشركة»، لكنها طلبت فيما بعد استئناف التداول الساعة 1:00 بعد الظهر (05:00 ت غ) على ما ذكر الإعلان اللاحق.