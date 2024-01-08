أسعار النفط تتراجع بعد تخفيضات السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الإثنين بفعل تخفيضات حادة للأسعار من جانب السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وزيادة إنتاج «أوبك»، ما بدد المخاوف بشأن تأثير تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وانخفض خام «برنت» 1.09%، أو 86 سنتا، إلى 77.90 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.15%، أو 85 سنتا، إلى 72.96 دولار للبرميل، خسب وكالة «رويترز».

السعودية تخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف

ودفع ارتفاع العرض والمنافسة مع المنتجين، السعودية إلى خفض سعر البيع الرسمي لشهر فبراير لخامها العربي الخفيف الرئيسي إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.

وأظهر مسح أجرته «رويترز» ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» 70 ألف برميل يوميا في ديسمبر الماضي مسجلا 27.88 مليون برميل يوميا.