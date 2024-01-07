المملكة المتحدة تعلن عن أول محطة وقود يورانيوم متطوّر

القاهرة - بوابة الوسط

تنوي بريطانيا التحوّل إلى أول دولة أوروبية، تنتج نوعًا متطورًا من وقود اليورانيوم يقتصر إنتاجه تجاريا في الوقت الحالي على روسيا، وفق ما أعلنت الحكومة الأحد.

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة بأنها ستستثمر 300 مليون جنيه إسترليني (382 مليون دولار) في تأسيس برنامج لليورانيوم المخصب بتركيز عالٍ HALEU بنسبة ما بين 5 و20%، سيساعد في «إزاحة» موسكو من أسواق الطاقة العالمية.

وقالت وزيرة الطاقة البريطانية كلير كوتينيو، في بيان «وقفنا في وجه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في ما يتعلّق بالنفط والغاز وأسواق المال.. لن نسمح بأن نكون رهائن له في ما يتعلّق بالوقود النووي»، مضيفا أن «ذلك سيكون ضروريا من أجل أمن الطاقة في الداخل والخارج ويستند إلى ميّزات بريطانيا التنافسية التاريخية».

ويعد وقود اليورانيوم المخصب بتركيز عالٍ HALEU ضروريا لتشغيل العديد من مفاعلات الطاقة النووية المتقدّمة من الجيل المقبل، بما في ذلك ما يسمى المفاعلات المعيارية الصغيرة التي تنوي المملكة المتحدة استخدامها.

التخلي الكامل عن الكربون في إنتاج الكهرباء

ويتضمن هذا النوع من الوقود عنصر اليورانيوم-235 بنسبة ما بين 5 و20%، أي أعلى من مستوى 5% المستخدم لتشغيل معظم المحطات النووية العاملة حاليا.

وبدأت الولايات المتحدة مؤخرا إنتاج وقودHALEU ، لكن يقتصر تصنيع اليورانيوم للبيع التجاري على منشأة روسية فقط، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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ويعد الاستثمار البريطاني جزءا من خطة لإنتاج ما يصل إلى 24 غيغاوات من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول العام 2050، أي ما يعادل ربع احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء.

وذكرت الحكومة بأن المحطة الأولى ستقام في شمال غرب إنجلترا، ومن المقرر بدء تشغيلها بحلول العقد الثالث من الألفية.

وتأمل الحكومة بإنتاج 95% من الكهرباء في بريطانيا من مصادر ذات انبعاثات كربونية منخفضة بحلول العام 2030، مع التخلي الكامل عن الكربون في إنتاج الكهرباء بحلول 2035.

وواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، انتقادات مؤخرا لتأخيره بخمس سنوات حتى 2035، حظر بيع جميع المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل.

ويشير معارضو القرار إلى أنه سيزيد من صعوبة تحقيق المملكة المتحدة، هدف صفر انبعاثات بحلول 2050.