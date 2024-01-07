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عقوبات صينية على خمس شركات أميركية ردّا على بيع الأسلحة لتايوان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 10:17 صباحا
عقوبات صينية على خمس شركات أميركية ردّا على بيع الأسلحة لتايوان
شاطئ على جزيرة بينغتان قبالة مضيق تايوان في مقاطعة فوجيان الصينية، 9 إبريل 2023. (أ ف ب)
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أعلنت الصين الأحد، فرض عقوبات على خمس شركات دفاع أميركية، ردا على دورها في بيع أسلحة إلى تايوان التي تحظى بحكم ذاتي فيما تشدد بكين على أنها جزء من أراضيها.

وتعهّدت الصين باستعادة تايوان وإن كان بالقوة، فيما تزوّد الولايات المتحدة الجزيرة بالأسلحة للدفاع عن نفسها.

والشهر الماضي، وافقت الخارجية الأميركية على حزمة أسلحة بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز نظام المعارك المشتركة للقيادة والتحكّم التابع لتايبيه، ما دفع بكين للإعلان أنها ستتخذ "إجراءات مضادة" ضد الشركات المعنية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعددت الخارجية الصينية الأحد هذه الشركات وهي «بي أيه إي سيستمز لاند أند آرمامنت» و«آلاينت تيكسيستمز أوبريشن» و«إيروفارومنت» و«فياسات»، و«داتا لينك سولوشنز».

تجميد أملاك هذه الشركات في الصين
وذكرت بأن «الإجراءات المضادة تشمل تجميد أملاك هذه الشركات في الصين، بما في ذلك تلك المنقولة وغير المنقولة، ومنع المنظمات والأفراد في الصين من إجراء المعاملات والتعاون معها»، مضيفة أن «مبيعات الأسلحة الأميركية إلى منطقة تايوان الصينية.. تضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية».

وكثّفت بكين الضغط على تايوان منذ تولت الرئيسة المؤيدة للاستقلال تساي إنغ-وين السلطة فيها عام 2016.

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وترسل بشكل دوري طائرات حربية وسفنا إلى محيط الجزيرة، حيث أكدت وزارة الدفاع مؤخرا رصد مناطيد جرى إطلاقها من البر الرئيسي.

وحذّرت كل من واشنطن وتايبيه بكين من السعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقررة في تايوان هذا الشهر.

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