الهندي أداني يستعيد عرش أثرياء آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد رجل الأعمال الهندي غوتام أداني، الجمعة، صدارة أثرياء آسيا حسب تصنيف «بلومبرغ» لأصحاب المليارات في العالم، بعد سنة على هبوط أسهم مجموعته في البورصة إثر مزاعم بالاحتيال.

وازدادت ثروة أداني نحو 7.7 مليار دولار هذا الأسبوع، لتبلغ 97.6 مليار، متخطية ثروة الملياردير الهندي موكيش أمباني. وبات الرجلان يحتلان المركزين الثاني عشر والثالث عشر على التوالي في تصنيف «بلومبرغ» لأكبر أثرياء العالم، وفق وكالة «فرانس برس».

وخسرت مجموعته العائلية «أداني» أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها في البورصة بعد نشر تقرير لشركة الأبحاث الأميركية حول الاستثمارات «هيندنبورغ ريسيرتش»، اتهمه بارتكاب عمليات «احتيال فاضحة».

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اتهامات لأداني بـ«الاحتيال»

وجاء في التقرير أن أداني زاد أسعار أسهم شركات مجموعته «بشكل زائف» من خلال ضخ أموال عبر ملاذات ضريبية خارج البلاد، مشيرا إلى أن «هذا التلاعب الخطير بالأسهم وخطة الاحتيال في الحسابات يعدّان أكبر عملية غش في تاريخ الشركات». ونفى التكتل تلك الاتهامات، مستنكرا هجوما «مغرضا» للمساس بسمعته.

وعلى الصعيد الشخصي، خسر أداني نحو 80 مليار دولار من ثروته الخاصة، بعدما كان في يناير 2023 لا يزال في المرتبة الثالثة لكبار أثرياء العالم خلف الأميركي إيلون ماسك والفرنسي برنار أرنو وعائلته، حسب تصنيف مؤسسة «فوربس».

ومع تراجع اهتمام الرأي العام بالفضيحة، تمكن مؤسس مجموعة «أداني» وشركته من تعويض قسم من خسائرهما. وحققت أسهم شركات مجموعة «أداني»، هذا الأسبوع، ارتفاعا كبيرا بعدما رفضت المحكمة العليا الهندية طلبا بتوسيع التحقيق في مزاعم شركة «هيندنبورغ»، معتبرة التحقيقات التي أجرتها سلطات ضبط الأسواق كافية.