«فاو»: انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 13,7% في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، بأنّ أسعار المواد الغذائية العالمية انخفضت بنسبة 13,7% في 2023 مقارنة بالعام 2022، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية والحبوب.

وشهد مؤشر المنظمة لأسعار المواد الغذائية الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، انخفاضاً بنسبة 15,4% على أساس سنوي بالنسبة إلى الحبوب، في نتيجة «تعكس المخزون الكبير للأسواق العالمية»، لكن تتناقض مع «الارتفاع الذي شهدته الأسعار عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

الانخفاض الأكبر في أسعار الزيوت النباتية

ويبرز التراجع بصورة أكبر في أسعار الحبوب وأهمها القمح والذرة، في حين ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز بنسبة 21% خلال هذه الفترة، فيما تعود هذه النتيجة بصورة كبيرة إلى المخاوف المرتبطة بالتأثير المحتمل لظاهرة الـ«نينيو» المناخية على الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها الهند على عمليات التصدير.

وشهدت الزيوت النباتية الانخفاض الأكبر بالأسعار إذ وصل إلى 32,7% سنة 2023 مقارنة بالعام 2022. واستمر هذا الانخفاض في ديسمبر، في حين «تأثر زيت فول الصويا تحديداً بتباطؤ الطلب في قطاع الديزل الحيوي وبتحسن الظروف المناخية في مناطق النمو الرئيسية في البرازيل»، بحسب «فاو».

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والسكر هو المنتج الوحيد الذي لم تشهد أسعاره انخفاضاً على أساس سنوي، بل ارتفعت بنسبة 26,7%. إلا أنّ مؤشر أسعاره شهد في ديسمبر انخفاضاً شهريا بـ16,6% مقارنة بنوفمبر السابق، ليصل بذلك إلى «أدنى مستوى له في تسعة أشهر».

وأكدت «فاو» أن انخفاض أسعار السكر يُعزى «أساساً إلى وتيرة الإنتاج الثابتة في البرازيل، بالإضافة إلى خفض استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند».