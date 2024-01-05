ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2,9%

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الجمعة، أن التضخم ارتفع مجددًا في ديسمبر الماضي، بمنطقة اليورو إلى 2,9% على أساس سنوي، بعدما سجّل 2,4% في نوفمبر، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أسعار الطاقة.

ويتماشى هذا الرقم مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم، ويعني بأن على البنك المركزي الأوروبي اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحقيق هدفه البالغ بإبقاء الارتفاع في أسعار المستهلكين عند مستوى 2%، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويرتبط ارتفاع التضخم بتقلّص الانخفاض في أسعار الطاقة، والتي تراجعت في ديسمبر بنسبة 6,7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما سجّلت في نوفمبر، انخفاضا بـ11,5% على مستوى سنوي أيضا.

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وتراجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية (بما في ذلك الكحول والتبغ)، إلى 6,1% بعد 6,9% في نوفمبر.

لكن الرقم الذي توليه الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي الاهتمام الأكبر، هو رقم التضخم الأساسي، بعد تصحيحه وفقاً لأسعار الطاقة والغذاء شديدة التقلب. فقد انخفض هذا المؤشر الشهر الماضي إلى 3,4%، بعد أن بلغ 3,6% في نوفمبر، وذلك تماشيا مع توقعات المحللين.

أدنى معدل تضخم في بلجيكا وإيطاليا

وفي حين ظلت الزيادة في أسعار الخدمات عند 4% على أساس سنوي في ديسمبر، فإن أسعار السلع الصناعية انخفضت بمعدل 2,5%، وهذا أقل بمقدار 0,4 نقطة عن الشهر السابق.

وبين الدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة، سجلت بلجيكا وإيطاليا أدنى معدل تضخم في ديسمبر، بلغ 0,5%. وشهدت سلوفاكيا (6,6%) والنمسا (5,7%) أعلى ارتفاع للأسعار.

أما فرنسا، التي احتوت التضخم على نحو أفضل من شريكاتها في عام 2022، فسجلت معدلًا مرتفعًا بلغ 4,1% في الشهر الأخير من 2023، مقارنة مع 3,8% في ألمانيا.