ارتفاع معدل التضخم مجددًا في ألمانيا خلال ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات أولية، الخميس، ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا خلال ديسمبر؛ إذ عادت وتيرة ارتفاع الأسعار للتسارع بعد تراجعها بشكل ثابت على مدى شهور.

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 3.7% مقارنة بـ3.2% في نوفمبر، وفق وكالة الإحصاءات الفدرالية «ديستاتيس».

آخر ارتفاع شهري في يونيو

وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن آخر ارتفاع شهري جرى تسجيله في يونيو، علما بأن المحللين كانوا يتوقعون الزيادة.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك الائتمان لإعادة التنمية فرتزي كوهلر-غيب إن «السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم يكمن في الماضي»، إذ يمكن إرجاع ارتفاع أسعار الطاقة في ديسمبر 2023 مقارنة مع العام السابق إلى الدعم الحكومي للفواتير الذي طُبّق أواخر 2022.

ارتفاع تكاليف الطاقة

وقالت الخبيرة إن التغيّر «يجعل أسعار الطاقة اليوم تبدو أعلى بالمقارنة (مع العام الماضي)، رغم أنها انخفضت أكثر في الأشهر الأخيرة». وارتفعت تكاليف الطاقة بعدما غزت موسكو أوكرانيا في فبراير 2022 وخفضت روسيا صادرات الغاز، لتسدد ضربة كبيرة للصناعات الألمانية.

وبلغت زيادات الأسعار ذروتها في أواخر العام 2022 وتراجعت في الشهور الأخيرة، فيما تباطأ النشاط الاقتصادي وظهرت تأثيرات رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مرّات عدة.

وبلغ معدل التضخم 5,9% للعام 2023 بأكمله، وفق «ديستاتيس»، مقارنة مع 6.9% في 2022، وهو رقم غير مسبوق منذ عقود. ومن شأن اعتدال وتيرة ارتفاع معدلات التضخم أن يخفف العبء على المستهلكين والأعمال التجارية بعد زيادات سريعة في أسعار الطاقة، ومن ثم المواد الغذائية.

وبالمقارنة مع العام 2020، دفع المستهلكون بالمعدل نسبة أكثر بـ30% على المواد الغذائية خلال فترة الأعياد، بحسب معهد كولن للاقتصاد الألماني.

وذكر المعهد أن سعر سلطة البطاطا التي تعد رئيسية على مائدة عيد الميلاد في ألمانيا ارتفع بنسبة 4,7% بين العامين 2022 و2023.

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وبقي مؤشر التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وحذر المعهد الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا مؤخرا من أن المعركة ضد التضخم لم تنته.

وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، قال المحلل لدى مصرف «آي إن جي» كارستن برجسكي «إن عودة التضخم للتسارع بهذا الشكل تعزز الموقف القائم على إبقاء الأمور ثابتة وعدم المسارعة لاتّخاذ أي قرارات بخفض معدلات الفائدة».