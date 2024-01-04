رئيس الوزراء الأوكراني يعلن حاجة بلاده لمساعدة مالية «منتظمة» من الغرب

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال إن كييف تعول على دعم مالي منتظم من حلفائها الغربيين، مرجحا أن تكون بحاجة لنحو 37 مليار دولار هذا العام.

وجاءت تصريحاته على وقع شكوك إزاء مساعدات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأوكرانيا، في وقت يعاني الجانبان انقسامات سياسية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال شميهال في اجتماع حكومي إن «احتياجات هذا العام تتخطى 37 مليار دولار. نعول على مساعدة منتظمة وثابتة وفي حينها من شركائنا». في المقابل تلقت أوكرانيا 42.6 مليار دولار من التمويلات الخارجية في 2023، اتخذ 27% منها شكل تبرعات.

تراجع المساعدات الغربية لأوكرانيا

وأشار شميهال إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي واليابان وكندا وبريطانيا والبنك الدولي باعتبارهم الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا. غير أن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) يعرقلها في بروكسل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فيما لا يزال الـ«كونغرس» الأميركي منقسما بشأن إرسال مزيد المساعدات لأوكرانيا.

وتراجعت المساعدات الموعودة لكييف بين أغسطس وأكتوبر 2023 بمقدار 90% تقريبا مقارنة بالفترة نفسها في 2022، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب، وفق تقرير لمعهد «كييل» في ديسمبر.

وقال المعهد إن «الآفاق غير واضحة، فأكبر تعهد متعلق بالمساعدة، من الاتحاد الأوروبي، لم تجر الموافقة عليه بشكل نهائي، فيما المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة تنخفض».

منذ اندلاع الحرب تعهد حلفاء أوكرانيا ومنظمات متعددة الأطراف تقديم مساعدات بنحو 255 مليار يورو، منها 141 مليار يورو من المساعدات المالية و98 مليار يورو من المساعدات العسكرية وحوالى 16 مليار يورو من المساعدات الإنسانية.