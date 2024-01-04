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أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 08:36 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
منشأة نفطية لشركة أرامكو في الظهران، 11 فبراير 2018. (ا ف ب)
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مواصلة المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل المخاوف المستمرة بشأن إمدادات الشرق الأوسط.

وزاد خام «برنت» 38 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 78.63 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 52 سنتا أو 0.7% إلى 73.22 دولار، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع 3% في أسعار النفط
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 3% ليستقرا على ارتفاع للمرة الأولى في خمسة أيام يوم الأربعاء، حيث شهد خام غرب تكساس الوسيط أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف نوفمبر.

وقال محلل السوق في «آي جي» يب جون رونغ، إن التقاء العناوين الرئيسية حول التوترات المتواصلة في البحر الأحمر والإغلاق الكامل لحقل الشرارة النفطي الليبي بسبب الاحتجاجات المحلية قد جدد المخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط العالمية.

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