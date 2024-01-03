وارسو تطالب «غوغل» بتقديم تفسير لنشر سعر مغلوط عن عملتها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية البولندية الثلاثاء أنها طلبت رسميا تفسيرات من «غوغل» حول نشر خدماتها أسعار صرف أقل بكثير من تلك المعتمدة للعملة الوطنية «الزلوتي».

وأظهرت مساء الإثنين، أسعار صرف «غوغل» أن اليورو يعادل 5,20 زلوتي، والدولار نحو 4,70 زلوتي والفرنك السويسري 5,30 زلوتي أي نحو 23% أكثر من أسعارها في سوق الصرف، حسب وكالة «فرانس برس».

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ورد وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي الإثنين على منصة «إكس» بعد نشر هذه الأسعار قائلا «لنبق هادئين. سعر صرف الزلوتي هذا الذي يسبب الذعر هو سعر زائف»، مضيفا «خلال لحظة، ستفتح الأسواق الآسيوية وسيعود الوضع إلى طبيعته».

وأعلنت وزارة المالية البولندية الثلاثاء على منصة «إكس» أنها «طلبت رسميا تفسيرات من «غوغل» بولندا حول أسباب النشر الخاطئ أمس لمعدلات صرف الزلوتي وحول الإجراءات التي ستتخذها «غوغل» لتجنب مثل هذه الاوضاع في المستقبل».

سعر صرف وهمي للزلوتي

من جهته تحدث الناطق باسم البنك المركزي البولندي عن سعر صرف وهمي للزلوتي عرض على «غوغل» معلنا أن «البيانات التي تقدمها المنصة ليست دقيقة دائما».

ولم تصدر «غوغل» أي تعليق، وبحسب الخبراء الذين تحدثوا إلى وسائل إعلام بولندية فإن الخطأ قد يكون ناجما عن الخوارزمية التي تستخدمها «غوغل» وتحليلها الضعيف لبيانات السوق التي لم يتم تحديثها في 31 ديسمبر و1 يناير.

وبحسب «غوغل»، فإن سعر صرف اليورو بلغ الثلاثاء 4,35 زلوتي والدولار 3,97 زلوتي والفرنك السويسري 4,68 زلوتي.