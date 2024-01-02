شاهد.. أهم 10 توقعات اقتصادية للعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، أهم 10 توقعات اقتصادية تنتظر العالم خلال العام 2024، أبرزها يتعلق بالتضخم والنمو وأسعار الفائدة، وقيمة الدولار الأميركي.

التوقعات حددتها شركة «S&P Global» الأميركية، وتشير إلى اعتدال محتمل بشأن التضخم، من خلال انخفاض أسعار المستهلك العالمي 4.7% في العام 2024، مقارنة بـ5.6% في العام 2023.

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كما يتوقع المحللون في الشركة تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في جميع المناطق الكبرى في العام 2024 مقارنة بالعام 2023، بالإضافة إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في البر الرئيسي للصين بنسبة 4.7% في العام 2024، مقارنة بـ5.4% في العام 2023.



التوقعات تشير إلى حدوث تغيرات في السياسة النقدية منتصف العام 2024، من خلال تخفيضات أسعار الفائدة، فضلا عن احتفاظ البنوك بموقف أكثر حذراً تجاه الإقراض، مع تشديد ضمانات وقيود منح الائتمان.