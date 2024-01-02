شركتا «ألدي» و«ليدل» الألمانيتان تسجلان مبيعات قياسية في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركتان الألمانيتان للأغذية المنخفضة الأسعار «ألدي» و«ليدل»، الثلاثاء، تسجيل مبيعات قياسية لعيد الميلاد في بريطانيا بسبب التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وابتعاد مزيد البريطانيين الذين باتوا يتقشفون عن السوبرماركت التقليدية.

وسجلت «ألدي» في بريطانيا «أفضل عيد ميلاد في تاريخها مع مبيعات تجاوزت 1.5 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 1.7 مليار يورو) للمرة الأولى خلال الأسابيع الأربعة التي سبقت «عيد الميلاد» مع ارتفاع المبيعات بنسبة 8% على سنة، وفق وكالة «فرانس برس».

مبيعات قياسية في عيد الميلاد

و«ألدي» التي تعتبر السوبر ماركت الأرخص في بريطانيا حسب تصنيف جمعية المستهلك «ويتش؟» أصبحت قبل أكثر من العام السلسلة الرابعة في البلاد من حيث حصة السوق، بحسب شركة الدراسات «كانتار»، متجاوزة «موريسونز»، لكنها لا تزال خلف «تيسكو» و«سينسبري» و«أسدا».

وبعدما كانت معدلات التضخم مرتفعة طوال أشهر، تباطأت بشكل ملحوظ في بريطانيا في نهاية 2023 لتصل إلى 3.9% على سنة في نوفمبر لكن ارتفاع الأسعار الذي سجلته المنتجات الغذائية بشكل خاص لا يزال كبيرا. وتتعرض ميزانيات الأسر أيضا لضغوط ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، بسبب سياسات بنك إنجلترا لكبح التضخم، ما أدى إلى زيادة تكاليف الرهن العقاري بشكل خاص.

وقالت المجموعة أيضا إن مبيعات عيد الميلاد القياسية «توجت عاما رائعا لشركة ألدي، حيث اجتذبت الشركة أكثر من نصف مليون زبون إضافي» ابتعدوا عن محال السوبر ماركت البريطانية الكبرى.

مبيعات قياسية لـ«ليدل»

أما شركة ليدل، سادس سلسلة متاجر في البلاد، والتي تكتسب أيضا بانتظام حصة من السوق في بريطانيا، فأعلنت الثلاثاء أنها حققت مبيعات قياسية في عيد الميلاد في بريطانيا. وشهدت العلامة التجارية زيادة في مبيعاتها بنسبة 12% على أساس سنوي في الأسابيع الأربعة التي سبقت 24 ديسمبر.

وتشير المحللة في «Interactive Investor» فيكتوريا سكولار إلى أن الشركتين الألمانيتين «كثفتا المنافسة بالأسعار في بريطانيا، ما دفع محال السوبرماركت الأخرى إلى تقديم حسوم وعروض ترويجية والتفكير في طرق مبتكرة لتحفيز طلب الزبائن بما يشمل التركيز على برامج الولاء الخاصة بهم».