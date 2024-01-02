النفط يقفز 1.5% في العام الجديد بسبب التطورات في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

قفزت أسعار النفط 1.5% في الجلسة الأولى من العام الجديد بسبب تعطل محتمل للإمدادات في الشرق الأوسط بعد اشتباك بحري في البحر الأحمر وآمال في طلب قوي خلال العطلة وتحفيز اقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط الخام.

وارتفع خام برنت 1.20 دولار بما يعادل 1.5% إلى 78.24 دولار للبرميل، في حين سجل الخام الأميركي غرب تكساس 72.66 دولار للبرميل، مرتفعا دولارًا، أو 1.4%، وفق وكالة «رويترز».

وتوقع مسح أجرته «رويترز» لاقتصاديين ومحللين أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 82.56 دولارا للبرميل هذا العام، وهو ما يزيد قليلا عن متوسط ​​82.17 دولارا في 2023. ويتوقع المحللون أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى الحد من الطلب، لكنهم يرجحون أن توفر التوترات الجيوسياسية الدعم.

وقال محلل «سي إم سي ماركتس» ومقره شنغهاي ليون لي: «سعر النفط قد يتأثر بتصاعد الوضع في البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال عيد الربيع الصيني»، في إشارة إلى عطلة السنة القمرية الجديدة المقرر في أوائل فبراير.

وفي الصين، ارتفعت توقعات المستثمرين لإجراءات تحفيز جديدة بعد انكماش نشاط الصناعات التحويلية في ديسمبر للشهر الثالث، حسب ما أظهرت بيانات حكومية الأحد. ويمكن أن يوفر التحفيز دفعة للنمو الاقتصادي، ما قد يعزز الطلب على النفط في ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم كما يقدم الدعم للأسعار، وفق «رويترز».