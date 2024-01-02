  • Alwasat News
Atwasat

النفط يقفز 1.5% في العام الجديد بسبب التطورات في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 09:34 صباحا
النفط يقفز 1.5% في العام الجديد بسبب التطورات في البحر الأحمر
مضخات النفط في حقل بولاية تكساس الأميركية، 22 أغسطس 2018. (رويترز)
alwasat radio

قفزت أسعار النفط 1.5% في الجلسة الأولى من العام الجديد بسبب تعطل محتمل للإمدادات في الشرق الأوسط بعد اشتباك بحري في البحر الأحمر وآمال في طلب قوي خلال العطلة وتحفيز اقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط الخام.

وارتفع خام برنت 1.20 دولار بما يعادل 1.5% إلى 78.24 دولار للبرميل، في حين سجل الخام الأميركي غرب تكساس 72.66 دولار للبرميل، مرتفعا دولارًا، أو 1.4%، وفق وكالة «رويترز».

وتوقع مسح أجرته «رويترز» لاقتصاديين ومحللين أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 82.56 دولارا للبرميل هذا العام، وهو ما يزيد قليلا عن متوسط ​​82.17 دولارا في 2023. ويتوقع المحللون أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى الحد من الطلب، لكنهم يرجحون أن توفر التوترات الجيوسياسية الدعم.

وقال محلل «سي إم سي ماركتس» ومقره شنغهاي ليون لي: «سعر النفط قد يتأثر بتصاعد الوضع في البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال عيد الربيع الصيني»، في إشارة إلى عطلة السنة القمرية الجديدة المقرر في أوائل فبراير.

وفي الصين، ارتفعت توقعات المستثمرين لإجراءات تحفيز جديدة بعد انكماش نشاط الصناعات التحويلية في ديسمبر للشهر الثالث، حسب ما أظهرت بيانات حكومية الأحد. ويمكن أن يوفر التحفيز دفعة للنمو الاقتصادي، ما قد يعزز الطلب على النفط في ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم كما يقدم الدعم للأسعار، وفق «رويترز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع

الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع
الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو

الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر
إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد

إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد
«تحقيقات»: الميزانية اللغز!

«تحقيقات»: الميزانية اللغز!
كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا

كاريكاتير خيري - شخصيات 2023 في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلغاريا ورومانيا ستنضمان جزئيا إلى منطقة شنغن
بلغاريا ورومانيا ستنضمان جزئيا إلى منطقة شنغن
«ميرسك» الدنماركية للشحن تعلن تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة
«ميرسك» الدنماركية للشحن تعلن تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر ...
شي في خطاب رأس السنة: الاقتصاد الصيني بات أكثر قدرة على الصمود
شي في خطاب رأس السنة: الاقتصاد الصيني بات أكثر قدرة على الصمود
استراتيجية لتطوير البورصة المصرية في 2024
استراتيجية لتطوير البورصة المصرية في 2024
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات ......
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية...
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟...
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»...
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات دولار
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات......
المزيد
النفط يقفز 1.5% في العام الجديد بسبب التطورات في البحر الأحمر
النفط يقفز 1.5% في العام الجديد بسبب التطورات في البحر ......
بورصة المغرب تستعيد مكاسبها خلال 2023
بورصة المغرب تستعيد مكاسبها خلال 2023...
أول مكاسب سنوية لسندات الخزانة الأميركية منذ 2020
أول مكاسب سنوية لسندات الخزانة الأميركية منذ 2020...
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020...
استراتيجية لتطوير البورصة المصرية في 2024
استراتيجية لتطوير البورصة المصرية في 2024...
المزيد