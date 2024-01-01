بورصة المغرب تستعيد مكاسبها خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

استعادت بورصة المغرب مكاسبها خلال العام 2023، محققة قيمة سوقية أعلى بنسبة 11.57% مقارنة بالعام 2022.

وأظهر التقرير السنوي لمكتب التحليلات المالية والبورصة «MSIN» ارتفاع القيمة السوقية لبورصة المغرب لتسجل 626 مليار درهم (63.1 مليار دولار)، بعدما سجلت العام السابق انخفاضاً نسبته 19%، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 2015، بحسب موقع «الشرق بلومبرغ».

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أسباب الأداء الإيجابي لبورصة المغرب

وأشار التقرير إلى أن الأداء الإيجابي المسجل عام 2023 يرجع إلى تباطؤ التضخم بعد بلوغه الذروة في بداية العام، والتحسن الطفيف للقطاع الزراعي مقارنة بالعام السابق له، إضافة إلى إنهاء دورة التشديد النقدي التي بدأت عام 2022، لكن القيمة السوقية المسجلة العام الماضي لا تزال أقل من أعلى مستوى تاريخي وصلت إليه عام 2021 عند نحو 691 مليار درهم.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة المملكة العام الماضي بـ12.8% ليصل إلى 12092,88 نقطة مقارنة بالعام السابق له الذي اتسم بتباطؤ النمو، وموسم جفاف، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم.

ولفت التقرير إلى نمو اقتصاد المغرب بنسبة 2.8% في الربع الثالث من العام الجاري بفضل ارتفاع الأنشطة الزراعية، متوقعا أن يبلغ المعدل السنوي 3.4% وفقاً لميزانية 2023.

وشهدت البورصة خلال العام الماضي إدراجًا وحيداً لبنك «CFG» جذب طلبات اكتتاب بلغت 21 مليار درهم (2 مليار دولار) على طرحه العام البالغة قيمته 600 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار) بمعدل تغطية 35 مرة، ليُصنف بذلك الأفضل من حيث معدل الاكتتاب في 15 سنة الماضية، والأهم من حيث عدد المكتتبين في العقد الأخير.