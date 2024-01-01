  • Alwasat News
Atwasat

بورصة المغرب تستعيد مكاسبها خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 10:25 مساء
بورصة المغرب تستعيد مكاسبها خلال 2023
واجهة مبنى بورصة الدار البيضاء، المغرب (الإنترنت)
alwasat radio

استعادت بورصة المغرب مكاسبها خلال العام 2023، محققة قيمة سوقية أعلى بنسبة 11.57% مقارنة بالعام 2022.

وأظهر التقرير السنوي لمكتب التحليلات المالية والبورصة «MSIN» ارتفاع القيمة السوقية لبورصة المغرب لتسجل 626 مليار درهم (63.1 مليار دولار)، بعدما سجلت العام السابق انخفاضاً نسبته 19%، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 2015، بحسب موقع «الشرق بلومبرغ».

- قرض من البنك الدولي للمغرب بـ180 مليون دولار لتحسين إدارة المياه

أسباب الأداء الإيجابي لبورصة المغرب
وأشار التقرير إلى أن الأداء الإيجابي المسجل عام 2023 يرجع إلى تباطؤ التضخم بعد بلوغه الذروة في بداية العام، والتحسن الطفيف للقطاع الزراعي مقارنة بالعام السابق له، إضافة إلى إنهاء دورة التشديد النقدي التي بدأت عام 2022، لكن القيمة السوقية المسجلة العام الماضي لا تزال أقل من أعلى مستوى تاريخي وصلت إليه عام 2021 عند نحو 691 مليار درهم.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة المملكة العام الماضي بـ12.8% ليصل إلى 12092,88 نقطة مقارنة بالعام السابق له الذي اتسم بتباطؤ النمو، وموسم جفاف، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم.

ولفت التقرير إلى نمو اقتصاد المغرب بنسبة 2.8% في الربع الثالث من العام الجاري بفضل ارتفاع الأنشطة الزراعية، متوقعا أن يبلغ المعدل السنوي 3.4% وفقاً لميزانية 2023.

وشهدت البورصة خلال العام الماضي إدراجًا وحيداً لبنك «CFG» جذب طلبات اكتتاب بلغت 21 مليار درهم (2 مليار دولار) على طرحه العام البالغة قيمته 600 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار) بمعدل تغطية 35 مرة، ليُصنف بذلك الأفضل من حيث معدل الاكتتاب في 15 سنة الماضية، والأهم من حيث عدد المكتتبين في العقد الأخير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر «بوابة الوسط»

طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر ...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة

فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة ...
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي

الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»

الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»

مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»
عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة

عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا: تصدير 13 مليون طن من البضائع عبر ممر البحر الأسود
أوكرانيا: تصدير 13 مليون طن من البضائع عبر ممر البحر الأسود
بلغاريا ورومانيا ستنضمان جزئيا إلى منطقة شنغن
بلغاريا ورومانيا ستنضمان جزئيا إلى منطقة شنغن
«ميرسك» الدنماركية للشحن تعلن تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة
«ميرسك» الدنماركية للشحن تعلن تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر ...
شي في خطاب رأس السنة: الاقتصاد الصيني بات أكثر قدرة على الصمود
شي في خطاب رأس السنة: الاقتصاد الصيني بات أكثر قدرة على الصمود
استراتيجية لتطوير البورصة المصرية في 2024
استراتيجية لتطوير البورصة المصرية في 2024
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات ......
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية...
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟...
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»...
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات دولار
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات......
المزيد
بورصة المغرب تستعيد مكاسبها خلال 2023
بورصة المغرب تستعيد مكاسبها خلال 2023...
أول مكاسب سنوية لسندات الخزانة الأميركية منذ 2020
أول مكاسب سنوية لسندات الخزانة الأميركية منذ 2020...
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020...
استراتيجية لتطوير البورصة المصرية في 2024
استراتيجية لتطوير البورصة المصرية في 2024...
شي في خطاب رأس السنة: الاقتصاد الصيني بات أكثر قدرة على الصمود
شي في خطاب رأس السنة: الاقتصاد الصيني بات أكثر قدرة على ......
المزيد