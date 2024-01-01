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أول مكاسب سنوية لسندات الخزانة الأميركية منذ 2020

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 08:35 مساء
أول مكاسب سنوية لسندات الخزانة الأميركية منذ 2020
شريط إلكتروني يعرض بيانات الأسهم في حي لوجيازوي المالي في بودونغ في شنغهاي، الصين (الإنترنت)
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استعادت سندات الخزانة الأميركية قوتها مسجلة أول مكاسب سنوية منذ العام 2020 بدعم التوقعات المؤيدة لانتهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة.

وأظهر مؤشر «بلومبرغ» للخزانة الأميركية تسجيل سوق سندات الخزانة أكبر مكاسبها منذ أعوام خلال شهري ديسمبر ونوفمبر. لكن عوائد السندات قصيرة الأجل، وهي الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، انخفضت بشكل أكبر، ما جعل فروق منحنى العائد أكثر حدة أو أقل انعكاسًا.

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العوائد القياسية إلى أعلى مستوياتها على مدى أعوام
وعلى مدار العام 2023 ارتفعت العوائد القياسية إلى أعلى مستوياتها على مدى أعوام عدة في أكتوبر نتيجة احتمال بقاء السياسة النقدية متشددة إلى أجل غير مسمى. وحفز النمو في المعروض من سندات الخزانة أيضًا المستثمرين على المطالبة بعوائد أعلى، وهو ما أدى إلى وصول سندات الخزانة إلى أسوأ مستوياتها في 19 أكتوبر حين بلغت خسائرها منذ بداية العام 3.3%، بحسب موقع «الشرق بلومبرغ».

لكن لاحقًا، استمرت الوتيرة الأبطأ لنمو التوظيف، وتراجع التضخم إلى مستويات قياسية، حيث بدأ صُناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يشيرون إلى أن رفع أسعار الفائدة أكثر يبدو غير ضروري.

أسعار الفائدة الأميركية
وفيما يتعلق بعام 2024، يتوقع العديد من الخبراء الاستراتيجيين في أسعار الفائدة الأميركية استمرار عوائد السندات قصيرة الأجل في الانخفاض بمجرد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي هدفه لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 5.25% إلى 5%، حيث يتوقع معظمهم تخفيضات تراكمية تتراوح بين نقطة أو نقطتين مئويتين.

وكانت أسعار النفط والبنزين عاملًا مؤثرًا، حيث بدأت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط العام عند نحو 80 دولارًا، وارتفعت إلى ذروتها في أواخر سبتمبر عند مستوى يقترب من 95 دولارًا، ثم انخفضت في النهاية إلى نحو 72 دولارًا.

كذلك انخفضت توقعات التضخم المتعلقة بعوائد سندات الخزانة المحمية من التضخم، مع وصول معدل التعادل لخمسة أعوام إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2021.

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