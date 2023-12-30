هل يشهد الاقتصاد الأميركي ركودا في 2024؟.. خبراء يجيبون

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تفادى الاقتصاد الأميركي ركودا وشيكا خلال العام 2023. ومع دخول العام الجديد، يجمع محللون واقتصاديون على أن اقتصاد الولايات المتحدة الأكبر في العالم، سيشهد بلا شك ركودا ستختلف شدته وفق السياسات المالية والنقدية، وكذلك قرارات الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ويتوقع خبراء، استطلعت آراءهم «الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال» حدوث تراجع اقتصادي خلال العام 2024. مستندين إلى العوامل نفسها التي دفعت الاقتصاديين إلى توقع انكماش خلال العام المقبل، مع ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام، حسب شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

ويرى 76% ممن جرى استطلاع آرائهم أن فرص حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الـ12 المقبلة تصل إلى 50% تقريبا، بينما يرجح آخرون، بينهم «بنك أوف أميركا»، حدوث ما وُصف بـ«تراجع سلس» وليس ركودا، على الرغم من المخاطر السلبية المحدقة بالاقتصاد الأميركي بشكل عام.

في هذا الصدد، قال كبير مسؤولي الاستثمار في «ريموند جيمس»، لاري آدم: «حالتنا الأساسية هي أن لدينا ركودا معتدلا»، مشيرا إلى توقعات الشركة أن يكون هذا الركود «هو الأخف في التاريخ»، مع احتمالات أن يبدأ في الربع الثاني من العام 2024.

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وتأرجحت توقعات المحللين بشأن توقيت حدوث الركود. ففي حين رجح مراقبون، بنسبة 40%، أن يشهد الاقتصاد الأميركي انكماشا خلال الربع الأول من العام المقبل، توقع آخرون (34%) أن يحدث ذلك خلال الربع الثاني.

الأميركيون يشعرون بوطأة الركود الاقتصادي

وقد شعر الأميركيون، الذين يعانون ارتفاع الأسعار وسط ارتفاع التضخم، بوطأة الانكماش الاقتصادي بالفعل. وقال 56% من الأشخاص الذين شملهم استطلاع شركة «MassMutual»، العام الماضي، إن الاقتصاد في حالة ركود بالفعل. في حين وجد استطلاع، أجرته شركة «ناشن وايد» هذا العام، أن الأميركيين يخشون حدوث ركود حاد على غرار الأزمة المالية التي شهدها العام 2008.

وقد تستمر عمليات تسريح العمال، التي تصدرت عناوين الأخبار في نهاية العام 2023، في العام الجديد. ففي حين سرحت 29% من الشركات عمال في العام 2023، تتخوف 21% من الشركات أنها قد تُسرح العمال خلال العام 2024، وفقًا لمسح أجرته شركة «Challenger, Gray & Christmas» للتدريب على التوظيف والتنفيذيين.

وعلى الرغم من أن 34% فقط من المستهلكين في الولايات المتحدة عانوا تراكم الديون خلال فترة الأعياد، بانخفاض من 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، فإن تلك الديون أصبحت أعلى تكلفة بسبب قرارات الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة الأساسية. في الوقت نفسه، تجاوزت أرصدة بطاقات الائتمان رقما قياسيا، بلغ تريليون دولار خلال العام 2023.