  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط تستقر بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 08:18 صباحا
أسعار النفط تستقر بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة
غروب الشمس خلف رافعة ضخ النفط في تكساس الأميركية، 4 نوفمبر 2019. (رويترز)
alwasat radio

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الشحن على طول طريق البحر الأحمر حتى مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» عشرة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 79.75 دولار للبرميل، في حين جرى تداول العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي منخفضة خمسة سنتات عند 74.06 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

تراجع المخاوف بشأن البحر الأحمر
وقال رئيس شركة «إن إس تريدينغ» هيرويوكي كيكوكاوا، «تراجعت المخاوف بشأن الشحن في البحر الأحمر، لكن القلق مستمر بشأن التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بشأن تورط إيران» في نزاع جديد.

ورجح أن تحاول السوق الارتفاع مرة أخرى في أوائل العام الجديد، وسط توقعات بتعافي الطلب على الوقود بفضل التيسير النقدي في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب على الكيروسين خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة

الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة
أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023

أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع

لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ألف طفل

«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ...
إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري

إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري
الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها
«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة

«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة
بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار

بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار
كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
بعد إحاطة باتيلي.. تحالف أحزاب ليبية يطالب بـ«مؤتمر تأسيسي»

بعد إحاطة باتيلي.. تحالف أحزاب ليبية يطالب بـ«مؤتمر تأسيسي»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
نمو مبيعات الأعياد بنسبة 3.1% في الولايات المتحدة
نمو مبيعات الأعياد بنسبة 3.1% في الولايات المتحدة
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للتطورات في البحر الأحمر
أسعار النفط تستقر وسط ترقب للتطورات في البحر الأحمر
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
«فيتش» تخفض تصنيف ديون إثيوبيا إلى «تخلف جزئي» عن السداد
«فيتش» تخفض تصنيف ديون إثيوبيا إلى «تخلف جزئي» عن السداد
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر...
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات ......
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية...
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار...
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟...
المزيد
تظاهرات في الأرجنتين ضد إجراءات الرئيس الاقتصادية
تظاهرات في الأرجنتين ضد إجراءات الرئيس الاقتصادية...
أسعار النفط تستقر بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة
أسعار النفط تستقر بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة...
آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية
آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية...
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
«فيتش» تخفض تصنيف ديون إثيوبيا إلى «تخلف جزئي» عن السداد
«فيتش» تخفض تصنيف ديون إثيوبيا إلى «تخلف جزئي» عن السداد...
المزيد