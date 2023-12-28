أسعار النفط تستقر بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الشحن على طول طريق البحر الأحمر حتى مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» عشرة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 79.75 دولار للبرميل، في حين جرى تداول العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي منخفضة خمسة سنتات عند 74.06 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

تراجع المخاوف بشأن البحر الأحمر

وقال رئيس شركة «إن إس تريدينغ» هيرويوكي كيكوكاوا، «تراجعت المخاوف بشأن الشحن في البحر الأحمر، لكن القلق مستمر بشأن التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بشأن تورط إيران» في نزاع جديد.

ورجح أن تحاول السوق الارتفاع مرة أخرى في أوائل العام الجديد، وسط توقعات بتعافي الطلب على الوقود بفضل التيسير النقدي في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب على الكيروسين خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.