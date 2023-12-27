أسعار النفط تستقر وسط ترقب للتطورات في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الأربعاء مع مراقبة المستثمرين لتطورات حركة الناقلات في البحر الأحمر، واستئناف بعض شركات الشحن الكبرى المرور عبر المنطقة على الرغم من الهجمات المستمرة والتوترات الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» خمسة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 81.02 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا، أو 0.2%، إلى 75.45 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

استقرار أسعار النفط رغم الهجمات في البحر الأحمر

واستقر الخامان القياسيان مرتفعين أكثر من 2% في الجلسة السابقة إذ أثارت هجمات أخرى على سفن في البحر الأحمر مخاوف من تعطل حركة الشحن، علاوة على آمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويغذي الطلب.

وعلى الرغم من الهجمات التي شنها الحوثيون، والتي تستهدف السفن المتجهة إلى «إسرائيل»، استأنفت شركات الشحن الكبرى مثل «ميرسك» و«سي إم آيه» الفرنسية المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة.