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استقرار أسعار النفط وسط تفاؤل بشأن خفض الفائدة في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 08:16 صباحا
استقرار أسعار النفط وسط تفاؤل بشأن خفض الفائدة في أميركا
خزانات النفط التابعة لمشغل خط أنابيب النفط ترانسنفت في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا قرب مدينة ناخودكا الروسية، 13 يونيو 2022. (رويترز)
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لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة مما يعزز النمو الاقتصادي العالمي ويغذي الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 26 سنتا، بما يعادل 0.3%، إلى 79.13 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73.59 دولارا للبرميل، مرتفعا ثلاثة سنتات، حسب وكالة «رويترز».

توقعات بخفض الفائدة الأميركية
وتعززت أسعار النفط أيضا بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد بيانات أمريكية صدرت يوم الجمعة أظهرت من خلال بعض المقاييس الرئيسية أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويوم الأحد الماضي، قالت شركة «ميرسك» الدنمركية، إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى نشر عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة، الأمر الذي يعزز من حركة ناقلات النفط.

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