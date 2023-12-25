الكونغو تؤكد التزامها بسياسات «أوبك»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الكونغو مجددا التزامها تجاه منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» بعد أيام من قرار جارتها أنغولا الانسحاب من المنظمة.

وقال وزير النفط والغاز الكونغولي برونو جان ريتشارد إيتوا في تصريح أمس السبت «تؤكد جمهورية الكونغو من جديد التزامها الثابت بالسياسة الاستراتيجية التي حددها الأمين العام (لأوبك) و(أوبك بلس).. الكونغو ملتزمة بمواصلة التعاون الوثيق والبناء مع كافة الدول الأعضاء»، حسب وكالة «رويترز».

نيجيريا تؤكد التزامها تجاه «أوبك»

يأتي هذا التطور بعد أن أكدت نيجيريا مجددا يوم الجمعة التزامها تجاه «أوبك»، حيث قال وزير الدولة للنفط هاينكن لوكبوبيري إن موقف بلاده لا يزال ثابتا.

وحددت الكونغو، التي أصبحت عضوا كامل العضوية في أوبك في 2018، هدفا يبلغ 277 ألف برميل يوميا للعام 2024 من قبل المجموعة المنتجة للنفط التي تقودها السعودية.