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مجلس الشيوخ الإيطالي يتبنى موازنة 2024 التي تركز على خفض الضرائب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 01:03 صباحا
مجلس الشيوخ الإيطالي يتبنى موازنة 2024 التي تركز على خفض الضرائب
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. (أرشيفية: آكي)
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تبنى مجلس الشيوخ الإيطالي، الجمعة، موازنة العام 2024 التي تضحي بالاستثمار في البلاد لصالح خفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية، وذلك احتراما للوعود الانتخابية التي قطعتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقالت ميلوني إن التصويت على الموازنة التي توفر ما يقارب 24 مليار يورو في شكل تدابير دعم جديدة للأسر والعمال والشركات جاد وواقعي للغاية، وفق وكالة «فرانس برس»

نظرا لخفض مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب المخطط لها في ضوء نمو ضعيف يؤثر على الإيرادات الضريبية، تركت السلطة التنفيذية لنفسها هامشا محدودا للمناورة لبدء إصلاحات طموحة.

روما تسعد بتخفيف قواعد الموازنة الأوروبية
وتلقت إيطاليا هدية ميلاد مبكرة مع الاتفاق الذي توصلت إليه الأربعاء الماضي الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قواعد الموازنة الأوروبية. ويمنح هذا الإصلاح البلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا المزيد من الوقت للوفاء بمعايير العجز المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار.

في روما، يجب على مجلس النواب المصادقة على الموازنة نهاية الأسبوع المقبل، لكن تبنيها مؤكد، إذ يتمتع الائتلاف المحافظ المتشدد الحاكم في إيطاليا بالأغلبية اللازمة في البرلمان.


والإجراء الرئيسي الذي يهدف إلى مساعدة الأسر على مواجهة التضخم هو خفض الضرائب على الرواتب التي لا تتجاوز 35 ألف يورو سنويا، بتكلفة تبلغ نحو 10 مليارات يورو للمالية العامة.

وسيتم تخصيص خمسة مليارات يورو لتجديد العقود في الإدارة العامة وثلاثة مليارات يورو للخدمات الصحية الوطنية.

تخفيف الضرائب في إيطاليا 
ومن بين الإجراءات الرئيسية للموازنة دمج أول شريحتين ضريبيتين ليستفيد من له دخل سنوي لا يتجاوز 28 ألف يورو من معدل ضريبة مخفف قدره 23% بدلا من 25%.

واعتبرت المعارضة من يسار الوسط انها تدابير اقتصادية لا تخلق نموا.

وقالت ميلوني «نحن متهمون بانتهاج سياسة تقشف. نحن متهمون بالتوقف عن إهدار أموال دافعي الضرائب على إجراءات مثل السكوتر الكهربائي (...) هذا ليس تقشفًا إنها خطوات جدية واحترام للإيطاليين الذين يعملون».

ويرى ولفانغو بيكولي المحلل في شركة تينيو الاستشارية أن هذه «الموازنة الصغيرة غير المهمة من الناحية الهيكلية تعود لقلة الموارد الحكومية». وأضاف للوكالة الفرنسية: «م يكن هناك أموال في الصناديق».

صعوبات اقتصادية في إيطاليا المثقلة بالديون
وتواجه إيطاليا كل عام صعوبة بشأن موازنتها العالقة بين الدين العام الضخم - الذي يمثل أكثر من 140% من إجمالي الناتج المحلي والذي تدفع عليه فوائد مرتفعة للغاية، والنمو البطيء.

ومنتصف ديسمبر خفض البنك المركزي الإيطالي توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 0.6% مقابل 0.7% هذا العام.

ومع الحرب في كل من أوكرانيا وقطاع غزة، تظل البيئة الجيوسياسية أحد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الاولية" و"تدهور ثقة الأسر والشركات والمستثمرين.

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