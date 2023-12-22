أسعار النفط ترتفع مع استمرار التوترات في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 1% اليوم الجمعة مع استمرار التوترات في البحر الأحمر ومهاجمة الحوثيين لسفن متوجهة إلى موانئ إسرائيلية، وعلى الرغم من قرار أنغولا مغادرة «أوبك».

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 86 سنتا، أو 1.1%، إلى 80.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتا، أو 1.1%، إلى 74.70 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

توقعات بارتفاع أسعار النفط الشهر المقبل

وقال ليون لي المحلل لدى «سي.إم.سي ماركتس» في شنغهاي إن أسعار النفط قد تشهد انتعاشا «بسبب الصراعات الجيوسياسية والتنفيذ الوشيك لتخفيضات إنتاج أوبك».

وأضاف: «لذلك من المرجح أن تحدث فجوة صغيرة في العرض في يناير من العام المقبل، وقد يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 75 و80 دولارا للبرميل».