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أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 04:17 مساء
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»
مقر منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في فيينا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت أنغولا اليوم الخميس أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وسط خلافات حول حصص الإنتاج، معتبرة أن الوقت قد حان «للتركيز أكثر» على أهدافها الخاصة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن وزير الموارد الطبيعية الأنغولي ديامانتينو دي أزيفيدو لتلفزيون «تي بي إيه» العام «إذا بقينا في أوبك سنعاني من عواقب قرار احترام حصص الإنتاج»، مضيفا «قررت أنغولا الانسحاب. نعتقد أن الوقت قد حان لكي تركز بلادنا أكثر على أهدافها».

وصرح الوزير إلى تلفزيون «تي بي إيه» العام: «إذا بقينا في أوبك سنعاني من عواقب قرار احترام حصص الإنتاج».

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وقال الوزير ديامانتينو دي أزيفيدو «إنه قرار دولة ذات سيادة. لقد قمنا دائما بواجبنا لكن أنغولا رأت أنه من المناسب المغادرة. نعتقد أن الوقت قد حان لكي تركز بلادنا أكثر على أهدافها».

وأضاف دي أزيفيدو أن بلاده كانت نشطة للغاية في أوبك «لكن دورنا داخل المنظمة لم يعد يبدو مهما بالنسبة لنا في الوقت الحاضر»، مردفا «النتائج الحالية لا تخدم مصالحنا».

رغم التخفيضات الجديدة التي أُعلن عنها في نوفمبر، تظل أسعار النفط الخام عند أدنى مستوياتها منذ يونيو (بين 70 و80 دولاراً للبرميل)، وهي مع ذلك أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية.

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ويبدو أن أوبك وحلفاءها العشرة في أوبك بلاس بدأوا يفقدون نفوذهم في السوق في ظل الخلافات بينهم والمنافسة الأميركية والمساعي الدولية لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

في نهاية نوفمبر، أبدت أنغولا ونيجيريا عدم رضاهما عن حصصهما خلال الاجتماع الوزاري الأخير لتحالف أوبك بلاس الذي تم تأجيله لعدة أيام بسبب الخلافات.

تأسست منظمة أوبك العام 1960، وتجمع 13 عضوا بقيادة السعودية، وشكلت تحالف أوبك بلاس العام 2016 مع عشر دول أخرى من بينها روسيا بهدف الحد من العرض ودعم أسعار النفط في مواجهة التحديات التي تفرضها المنافسة الأميركية.
 

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