الاتحاد الأوروبي يفرج عن مساعدة مالية لتونس بـ150 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

أفرج الاتحاد الأوروبي عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 150 مليون يورو، على ما أعلنت وزارة الخارجية التونسية والمفوضية الأوروبية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية «اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس الأربعاء، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم مجهودات الحكومة التونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك من خلال تحسين التصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت الخارجية التونسية أن «هذا الدعم الأوروبي يندرج في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة بتونس بتاريخ 16 يوليو 2023 والمتضمنة لخمسة محاور تتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتحول الطاقي والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل».