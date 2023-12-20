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صندوق النقد يوافق على قرض للصومال بـ100 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 08:16 صباحا
صندوق النقد يوافق على قرض للصومال بـ100 مليون دولار
شاطئ ليدو في مقديشو، 18 أغسطس 2020. (ا ف ب)
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أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على منح الصومال قرضا بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بعدما استفاد البلد الواقع في القرن الأفريقي في أكتوبر من خطة لخفض ديونه.

وقال الصندوق في بيان إنّه سيتاح الصومال سحب 75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 100 مليون دولار)، بما في ذلك إتاحة دفعة فورية بقيمة 40 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة الفقيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح الصندوق أنّ هذه الأموال ستصرف في إطار برنامج «التسهيل الائتماني الممدّد» الذي يوفّر مساعدة مالية متوسطة الأجل للبلدان المنخفضة الدخل والتي تعاني من صعوبات طويلة الأمد في ميزان المدفوعات.

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