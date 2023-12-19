قناة بنما تسجل عائدات قياسية برغم الجفاف

القاهرة - بوابة الوسط

أسهمت قناة بنما هذا العام بأعلى عائدات لها، بلغت 2.5 مليار دولار على الخزينة الوطنية، بعد اقتطاع الضرائب أكثر من 319 مليون دولار عن العام الماضي.

وتعتبر إيرادات هذا العام هي أعلى مبلغ تلقته دولة بنما من القناة التي دشنتها الولايات المتحدة في العام 1914، على الرغم من انخفاض مستويات المياه فيها بشكل غير مسبوق، ما حدّ من عبور السفن، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويعبر قرابة 6% من حجم التجارة البحرية الدولية القناة كل عام، وتجني سلطة قناة إيرادات من رسوم المرور وخدمات أخرى تقدمها للسفن.

وأعلنت هيئة القناة، في وقت سابق، أن عائداتها الإجمالية عن الفترة من الأول من أكتوبر 2022 إلى 30 سبتمبر 2023 بلغت 3.3 مليار دولار، أي أكثر بـ319 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وحولت الهيئة للحكومة البنمية من ذلك المبلغ 2.5 مليار دولار بعد اقتطاع الضرائب.

الجفاف يحتم خفض عبور الترانزيت

وعبر 510 ملايين طن من البضائع القناة في 2023، أي أقل بثمانية ملايين طن عن العام السابق.

وتراجع عدد السفن التي عبرت ترانزيت من 13003 سفينة إلى 12638. ويعود هذا التراجع إلى تدابير اتخذتها هيئة القناة، للحد من حركة السفن بسبب انخفاض مستوى المياه الناجم عن التغير المناخي وظاهرة «إل نينيو».

وتعتمد القناة بشكل كامل على المياه التي تجمعها من الأمطار. وبحسب السلطات، كان العام 2023 ثاني أكثر الأعوام جفافا في تاريخ القناة، ما أرغم هيئتها على خفض عبور الترانزيت من 39 سفينة يوميا إلى 24 بدءا من يناير.





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