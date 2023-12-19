أسعار النفط ترتفع مع استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع هجمات شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر وجهتها «إسرائيل»، ما دفع شركات إلى إعلان تغيير مسار سفنها.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 21 سنتا بما يعادل 0.27% إلى 78.16 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 72.50 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

تأثر حركة السفن عبر البحر الأحمر

وقالت المحللة لدى «سي إن ماركتس» تينا تينج إنه على الرغم من استقرار الأسعار اليوم، فإن المخاطر المحتملة الناجمة عن تعطل الإمدادات والاضطرابات في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق النفط.

وأوقفت شركة النفط الكبرى «بي.بي» موقتا كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط «فرونت لاين» يوم الإثنين إن سفنها ستتجنب المرور عبر الممر المائي، في مؤشر على أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة.

وتمر حوالي 15% من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، مما يوفر أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.