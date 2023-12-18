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في إنجاز هو الأول من نوعه.. ألمانيا ستنتج نصف الكهرباء من الطاقات المتجددة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 04:34 مساء
في إنجاز هو الأول من نوعه.. ألمانيا ستنتج نصف الكهرباء من الطاقات المتجددة
صورة بتاريخ 8 نوفمبر 2023 في المصنع الجديد المزود بأجهزة لتحليل الكهرباء في منطقة الرور في ألمانيا. (أ ف ب)
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في إنجاز يعد الأول من نوعه، قال الاتحاد الألماني لصناعات الطاقة والمياه، اليوم الإثنين، إن أكثر من نصف الكهرباء المستهلكة في ألمانيا في عام 2023 سيجري توليدها من مصادر الطاقة المتجددة.

وتفيد الأرقام الأولية، أن الألمان سيستهلكون ما مجموعه حوالي 517 مليار كيلو وات/ساعة من الكهرباء هذا العام، مقارنة مع 540 مليار كيلو وات/ساعة في عام 2022، بحسب «فرانس برس». 

 52% من مصادر الطاقة المتجددة
وقال الاتحاد إن نحو 52% منها سيأتي من مصادر الطاقة المتجددة، مقارنة مع 47% في عام 2022. وقالت كيرستين أندريا، رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الألماني لصناعات الطاقة والمياه «تظهر الأرقام أننا نسير على الطريق الصحيح». 

تهدف ألمانيا إلى الحصول على 80% من احتياجاتها من الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030. لكن خطط إزالة الكربون من إنتاج الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا تعثرت بسبب غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022 وما تلا ذلك من قطع إمدادات الغاز من روسيا. 

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أعادت الحكومة تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم لتخفيف الضغط عن إنتاج الكهرباء المعتمد على الغاز. وستعمل محطات الفحم المعاد تشغيلها حتى مارس 2024.

ويتوقع أن تنتج ألمانيا 508 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء في عام 2023، حسبما ذكر الاتحاد سيأتي ربعها (26%) من الفحم. أما في عام 2022، فشكل الوقود الأحفوري الملوث ما يقرب من ثلث إنتاج الكهرباء. وتلتزم ألمانيا بتعهدها بالاستغناء عن الفحم بشكل كامل بحلول عام 2030، لكن هناك شكوك في أنها ستتمكن من ذلك.

الإجراءات البيروقراطية
وتعهدت برلين بتقليل الإجراءات البيروقراطية الخاصة بتركيب توربينات الرياح وتخطط للموافقة على محطات توليد الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز فقط إذا كان من الممكن تحويلها لتعمل بالهيدروجين «النظيف». ومع ذلك، يقول بعض المراقبين إن وتيرة العمل ما زالت بطيئة جدًا.

وأغلقت ألمانيا أيضًا آخر محطات الطاقة النووية المتبقية لديها في أبريل 2023 التزامًا بخطوة جرى التخطيط لها منذ فترة طويلة، ويقول بعض النقاد إنها قد تجعل من الصعب تحقيق الأهداف المناخية.

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