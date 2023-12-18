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توقيع اتفاق تجاري «تاريخي» بين الاتحاد الأوروبي وكينيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 02:04 مساء
توقيع اتفاق تجاري «تاريخي» بين الاتحاد الأوروبي وكينيا
الرئيس الكيني وليام روتو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إثر مراسم التوقيع على اتفاق تجاري بالقصر الرئاسي في نيروبي 18 ديسمبر. (أ ف ب)
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وقع الاتحاد الأوروبي وكينيا اتفاقا تجاريا وصفه الرئيس الكيني بـ«التاريخي»، إذ يضمن للمنتجات الكينية نفاذا إلى السوق الأوروبية بلا رسوم أو حصص مقيدة في مقابل تخفيضات في التعريفات على المنتجات الأوروبية الموجهة إلى دول أفريقيا الشرقية.

ويعتبر اتفاق الشراكة الاقتصادية الذي كان قيد التفاوض منذ حوالي عشرة أعوام وأبرم في يونيو هو الأول من نوعه منذ 2016 بين الاتحاد وبلد من القارة الأفريقية حيث تسعى بروكسل إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية في وجه تنامي الانتشار الصيني، حسب وكالة «فرانس برس».

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وبات ينبغي الآن لكل من البرلمان الكيني والأوروبي التصديق على النص الذي اعتبره المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي «الشراكة الاقتصادية الأكثر طموحا» التي تبرم مع بلد نامٍ، ويتضمن الاتفاق أيضا التزامات من أجل التنمية المستدامة وحماية البيئة وحقوق العمل، وفق بيان المجلس الأوروبي.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو خلال مراسم التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي التي جرت بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «هي بداية شراكة تاريخية في سبيل تحول تاريخي».

اعتبرت فون دير لايين أن هذه الشراكة مربحة للجميع، داعية بلدانا أخرى في شرق أفريقيا إلى الانضمام إلى الاتفاق، مضيفة «نفتح صفحة جديدة في علاقتنا الوطيدة جدا وينبغي أن تنصب الجهود الآن على تنفيذ الاتفاق».

محاولة للتصدي لانتشار الصين
يمثل الاتحاد الأوروبي لكينيا أكثر من 20% من صادراتها، وفق الأرقام الرسمية، وهي بأغلبها منتجات زراعية مثل الفواكه والخضار، فضلا عن الشاي والقهوة.

وبلغ إجمالي التبادلات التجارية بين الطرفين 3.3 مليار يورو سنة 2022، في ارتفاع نسبته 27% منذ 2018، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.

وتُعد كينيا في نظر المجتمع الدولي ديمقراطية مستقرة في منطقة تتخبط في أزمات سياسية أو اقتصادية.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو إن «جوهر هذا الاتفاق هو در الأموال على جيوب الأناس العاديين».

ويندرج هذا الاتفاق في سياق مساعي بروكسل إلى نسج علاقات اقتصادية أكثر متانة مع القارة الأفريقية للتصدي لانتشار الصين التي تكثف استثماراتها في مشاريع ضخمة للبنى التحتية، لا سيما في كينيا.

والاتحاد الأوروبي تدابير لمواجهة المبادرة الصينية المعروفة بـ«طرق الحرير الجديدة» وأيضا بـ«الحزام والطريق». وأعلن في فبراير عن زيادة في الاستثمارات في كينيا بمئات ملايين الدولارات من خلال إستراتيجيته الخاصة المعروفة بـ«البوابة العالمية».

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