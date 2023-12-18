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أسعار النفط ترتفع مع انخفاض صادرات روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 08:31 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع انخفاض صادرات روسيا
مضخات النفط في حقل بولاية تكساس الأميركية، 22 أغسطس 2018. (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين بنحو 1% في التعاملات المبكرة، مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا، في الوقت الذي أثارت فيه هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر مخاوف من انقطاع إمدادات النفط.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 32 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 76.87 دولار للبرميل، في حين بلغ خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 71.77 دولار للبرميل، مرتفعا 34 سنتا، أو 0.5%، حسب وكالة «رويترز».

تراجع إنتاج روسيا
وقال المحلل في «آي جي» توني سيكامور: «لقد لعب الطقس السيئ في روسيا دورًا في الافتتاح الأقوى هذا الصباح وكذلك هجوم الحوثيين على السفن القريبة من اليمن».

قالت روسيا، أمس الأحد، إنها ستزيد تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر بمقدار 50 ألف برميل يوميا أو أكثر، قبل الموعد الذي تعهدت به، في الوقت الذي يحاول فيه أكبر المصدرين في العالم دعم أسعار النفط العالمية.

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