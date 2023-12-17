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اتفاق بين اليابان ودول «آسيان» على تعزيز التعاون البحري بهدف مواجهة الصين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 07:49 مساء
اتفاق بين اليابان ودول «آسيان» على تعزيز التعاون البحري بهدف مواجهة الصين
زعماء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في صورة جماعية بطوكيو، 17 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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تعهد زعماء جنوب شرق آسيا واليابان بتعزيز التعاون بين دولهم في مجال الأمن البحري، على خلفية «مطامع الصين» المتزايدة في المنطقة.

وتطالب بكين بأحقيتها في بحر الصين الجنوبي في شكل شبه كامل، وتتجاهل قرارًا للمحكمة الدولية اعتبر أن مطالبها لا تستند لأي أساس قانوني، حسب وكالة «فرانس برس».

وتضم رابطة «آسيان» 10 دول هي: إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وبروناي وكمبوديا وميانمار والفلبين وتايلاند وسنغافورة ولاوس

وتنشر الصين قوارب في الممر المائي لتعزيز موقفها، ما أثار حفيظة دول المنطقة وكذلك واشنطن. وكذلك، هنالك خلافات على أراض بين اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، والصين.

ماذا جاء في اتفاق «آسيان» بشأن الملاحة البحرية؟
واتفقت اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تعزيز الحوار والتعاون للحفاظ على الأمن والسلامة والنظام البحري القائم على سيادة القانون بما في ذلك حرية وسلامة الملاحة والتحليق والتجارة دون عوائق، بحسب بيان مشترك صدر بعد القمة التي عقدت في طوكيو.

وأضاف البيان أن هذه الدول ستعمل على تحسين المعرفة بالمجال البحري والتعاون بين خفر السواحل ووكالات إنفاذ القانون، وتعزيز التعاون في بناء السفن، وضمان حل النزاعات بالوسائل السلمية من دون اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميًا، دون الإشارة إلى الصين.

وأمس السبت، أعلنت اليابان تعميق علاقاتها مع ماليزيا وتقديم 400 مليون ين (2.8 مليون دولار) لشراء معدات إنذار ومراقبة.

اليابان تساعد الفيلبين على شراء سفن لخفر السواحل
ووافقت اليابان الشهر الماضي على مساعدة الفيليبين في شراء سفن خفر السواحل وتزويدها بنظام رادار، بينما يتفاوض الجانبان لإبرام اتفاق للتعاون الدفاعي.

وقال الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس أمس السبت إن الوضع في بحر الصين (الجنوبي) أصبح أكثر تعقيدًا.

واعتبر رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا اليوم الأحد: «إننا عند نقطة تحول في التاريخ والنظام الدولي الحر والمنفتح القائم على سيادة القانون»، مؤكدا التزامه إلى جانب دول «آسيان» بصفتها «ركيزة منطقة حرة ومنفتحة في المحيطين الهندي والهادئ». كما اتفقت طوكيو ودول الرابط على زيادة التعاون في مجالات مختلفة، من الأمن السيبراني إلى الفضاء.

اليابان تقود مبادرة ليكون جنوب آسيا مركزًا لصناعة السيارات
والسبت، أعلن كيشيدا في حفل عشاء مبادرة «للجيل المقبل من صناعة السيارات»، بحيث تظل رابطة دول جنوب شرق آسيا المركز الرئيسي في العالم في مجال التصنيع والتصدير.

ومن المقرر عقد اجتماع لمبادرة مجتمع الانبعاثات الصفرية الآسيوي غدًا الإثنين، سيحضره رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عبر الإنترنت.

ورغم أن بورما عضو في «آسيان»، فإن قادة المجلس العسكري مُنعوا من حضور الاجتماعات الرفيعة المستوى للكتلة، منذ فشلهم في تنفيذ خطة سلام متفق عليها بعد انقلاب العام 2021 الذي استولوا خلاله على السلطة.

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