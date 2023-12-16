توجيه تهمة الفساد إلى رئيس بلدية موناكو

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت النيابة العامة في إمارة موناكو تهمة الفساد إلى رئيس بلدية موناكو جورج مارسان وأربعة أشخاص آخرين.

وأعلن المدعي العام ستيفان تيبو في بيان أنه «في إطار تحقيق قضائي كُلف به ثلاثة قضاة تحقيق في موناكو» حول تهم فساد واستغلال للنفوذ وتداخل المصالح على نحو مخالف للقانون وتشكيل عصابة إجرامية، «مثُل خمسة أشخاص، من بينهم رئيس بلدية موناكو، أمام القضاة الذين وجهوا إليهم التهم ووضعوهم تحت المراقبة القضائية»، بحسب «فرانس برس».

عدم الإفصاح عن مزيد المعلومات

وأوضحت النيابة العامة أنه جرى وضع ستة أشخاص في الحبس الاحتياطي في بادئ الأمر، في سياق هذا التحقيق الذي أفضى إلى عمليات تفتيش عدة في اليومين الأخيرين. وصرح المدعي العام بأنه «يتعذر حاليا الإفصاح عن مزيد المعلومات بشأن هذا التحقيق المشمول بالسرية»، لافتا إلى أن «الأشخاص الذين وُجهت التهم إليهم ما زالوا في حالة افتراض البراءة».

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وتأتي قضية الفساد الجديدة هذه في وقت تتزايد الضغوط الأوروبية على موناكو، خصوصا إثر فضيحة الفساد الناجمة عن النزاع بين الملياردير الروسي دميتري ريبولوفلف صاحب نادي موناكو لكرة القدم وتاجر الأعمال الفنية السويسري إيف بوفييه والتي تبين أن شخصيات محلية عدة كانت منخرطة فيها.