كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشف بيانات «المركز الروسي لأبحاث الطاقة والهواء النظيف» أن الاتحاد الأوروبي والصين ما زالا أكبر مشترٍ لخام النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال، على الرغم من الحظر الأوروبي المفروض على الصادرات النفطية الروسية منذ العام 2022، مشيرا إلى أن ما وُصف بـ«ناقلات الظل» ساعدت موسكو في الالتفاف على العقوبات الغربية.

وأظهرت البيانات أن الاتحاد الأوروبي ما زال المشتري الأكبر للغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث مثلت وارداته 48% من الإنتاج الروسي خلال أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من مرور عام كامل على فرض الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسية، فإن عائدات الصادرات النفطية الروسية أظهرت تراجعا ضئيلا خلال أكتوبر الماضي، إذ بلغ 2% فقط.

بينما شهدت عائدات الغاز الطبيعي المسال، وخام النفط المنقول بحرا وعبر خطوط الأنابيب، زيادة ملحوظة خلال أكتوبر الماضي. كما ارتفعت عائدات تصدير زيت الغاز والديزل.

«ناقلات الظل»

وأظهرت البيانات الدور الرئيسي الذي لعبته ما وُصف بـ«ناقلات الظل» في نقل خام النفط الروسي والمنتجات النفطية إلى المشترين بعيدا عن العقوبات الأوروبية والأميركية.

وكشفت البيانات أن 48% من خام النفط الروسي والمنتجات النفطية جرى نقلها على متن ناقلات خاضعة لسياسة الحد الأقصى لسعر النفط. بينما جرى نقل النسبة المتبقية (52%) على متن «ناقلات الظل» غير الخاضعة لسياسة الحد الأقصى للأسعار.

وخلال أكتوبر، أسهمت «ناقلات الظل» في نقل 61% من خام النفط الروسي، في حين شكلت السفن المملوكة أو المؤمن عليها في البلدان التي تطبق سقف الأسعار 38% من إجمالي صادرات النفط الخام.

كما جرى نقل 37% من شحنات المنتجات والمواد الكيميائية وغاز البترول المسال الروسية عبر «ناقلات الظل» خلال الفترة نفسها.

وسياسة الحد الأقصى لأسعار النفط سياسة استخدمها الاتحاد الأوروبي في محاولة لخفض الصادرات النفطية الروسية، وتقضي بوضع حد أقصى لسعر الوقود الخام عند 30 دولارا للبرميل.

ويؤكد التقرير أن اعتماد روسيا على السفن المملوكة للاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يوفر للكتلة الأوروبية نفوذا كافيا لخفض سقف الأسعار، وخفض عائدات تصدير النفط الروسية بشكل كبير.

- الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا

- بلغاريا تهدد برفض عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية

- هل يستثني الاتحاد الأوروبي خط أنابيب دروجبا من حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا؟

الصين.. أكبر مشترٍ للنفط الروسي

حافظت الصين على موقعها كأكبر مشترٍ للنفط الروسي في العالم، حيث ارتفعت وارداتها من الخام الروسي خلال أكتوبر 4%، ما يعادل 190 مليون يورو يوميا.

في الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات النفطية الروسية إلى الهند 17% تقريبا، ومثّل خام النفط الروسي المنقول بحرا 34% من إجمالي واردات الهند من الخام.

وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة كأكبر مشترٍ للنفط الروسي. وعلى الرغم من كون تركيا المستورد الأكبر للمنتجات النفطية الروسية، فإن العائدات الشهرية الروسية من المنتجات النفطية ارتفعت على أساس شهري 22%. وتستورد تركيا بشكل أساسي مزيج الأورال وزيت الوقود والديزل وزيت الغاز من روسيا.

الاتحاد الأوروبي.. أكبر مشترٍ للغاز الروسي

وأظهرت البيانات أن الاتحاد الأوروبي كان المشتري الأكبر للغاز الطبيعي المسال الروسي، إذ مثلت واردات الكتلة الأوروبية خلال أكتوبر 48% من الإنتاج الروسي، يعقبه الصين بـ24%، ثم اليابان بـ17%.

ولم تفرض الكتلة الأوروبية أي عقوبات تستهدف إنتاج وشحنات الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد.

وبالمثل، لم تفرض الكتلة الأوروبية عقوبات تستهدف إنتاج وصادرات غاز البترول المسال، وكانت تركيا أكبر المشترين من روسيا بـ52%، يليها الاتحاد الأوروبي بـ36%.

بينما الاتحاد الأوروبي كان أكبر مشترٍ لغاز خطوط الأنابيب من روسيا بـ26%، تليه الصين بـ22%. ولم يجر فرض أي عقوبات على الغاز الروسي عبر خط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي.

تراجع ضئيل في العائدات النفطية الروسية

وأظهرت البيانات تراجع العائدات النفطية لروسيا خلال أكتوبر بنسبة ضئيلة لا تتخطى 2%، ما يعادل 16 مليون يورو، مع تراجع المنتجات النفطية المنقولة بحرا 7%. بينما ارتفعت العائدات الشهرية من مبيعات غاز البترول المسال وزيت الغاز الفراغي 41%.

كما ارتفعت العائدات الشهرية من الغاز الطبيعي المسال 10%، وارتفعت الصادرات الشهرية الروسية إلى آسيا 8%، وكان هناك زيادة ملحوظة بـ27% في المبيعات إلى أوروبا.

على صعيد آخر، ارتفع حجم النفط المنقول عبر خطوط الأنابيب 3%، مع ارتفاع العائدات الشهرية للغاز الطبيعي المسال 10% على الأقل خلال أكتوبر بفضل زيادة الصادرات الروسية إلى آسيا وأوروبا.

ولا تزال الصين هي المستورد الأكبر للوقود الأحفوري الروسي، إذ ارتفعت العائدات على أساس شهري لصادرات النفط الروسية إلى الصين 4%، تعقبها الهند وتركيا، ثم الاتحاد الأوروبي وسنغافورة.

كما ارتفعت العائدات الشهرية الروسية من خام النفط المنقول بحرا إلى الهند بمقدار 17%، ما يعادل نحو 500 مليون يورو.