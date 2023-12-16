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«ستاندرد آند بورز 500» يسجل أطول مكاسب أسبوعية للأسهم الأميركية منذ 2017

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 11:15 صباحا
«ستاندرد آند بورز 500» يسجل أطول مكاسب أسبوعية للأسهم الأميركية منذ 2017
مبنى بورصة وول ستريت في نيويورك، 23 مارس 2020. (أ ف ب)
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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500، على انخفاض طفيف الجمعة، لكنه سجل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ عام 2017.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، جون وليامز، الجمعة إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة مما حد من نبرة التفاؤل، بحسب وكالة «رويترز».

تباين في المؤشرات
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 4.52 نقطة أو ما يعادل 0.10% إلى 4715.03 نقطة. في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 52.36 نقطة أو 0.25% إلى 14798.43 نقطة عند الإغلاق.

- مؤشرات إيجابية تعزز احتمالية ثبات أسعار الفائدة الأميركية

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 35.59 نقطة أو 0.10% إلى 37276.95 نقطة.

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