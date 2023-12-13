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شركة سعودية تفوز بعقد تشغيل حقلين نفطيين في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 11:24 مساء
شركة سعودية تفوز بعقد تشغيل حقلين نفطيين في مصر
منصة نفطية بحرية في منطقة امتياز شمال غرب الأمل بخليج السويس في مصر (أرشيفية: الإنترنت)
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فازت شركة سعودية بتشغيل حقلين نفطيين في مصر 10 سنوات قابلة للتمديد لفترة مماثلة، بهدف زيادة معدلات الإنتاج.

وأعلنت شركة «أديس القابضة»، اليوم الأربعاء، فوزها بعقد من الهيئة المصرية العامة للبترول، لتشغيل ورفع إنتاجية حقول النفط المتقادمة التابعة لشركتي «سوكو» و«أوسوكو» في مصر، وذلك في إطار تحالف مع شريك محلي متخصص في مجال التنقيب وإنتاج النفط.

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وقالت الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، في بيان، إن مدة العقد 10 سنوات قابلة للتمديد لفترة مماثلة. في حين لم تكشف التفاصيل المالية المتعلقة بالاتفاقية، متوقعة أن تنعكس عوائد المشروع على أرباحها بحلول العام 2025، حيث يُنتظر أن يسهم المشروع بـ5% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب، وفق موقع «الشرق بلومبرغ».

وأضافت «أديس القابضة» أن التحالف يستهدف زيادة معدلات الإنتاج في حقلي «سوكو» و«أوسوكو»، لتتجاوز الإنتاج الحالي، حيث يتبنى مشروعه نموذج الأعمال الخفيفة الأصول الذي يتيح تقليل التكاليف الاستثمارية الأولية، ليتركز الجزء الأكبر من التكلفة على النفقات التشغيلية.

وأوضحت أن التحالف سيتمكن من استرداد معظم النفقات التشغيلية خلال مرحلة الإنتاج بالمعدلات الحالية. كما يحق له الاستفادة من عوائد الإنتاج الإضافية بناء على آلية -لم تكشفها الشركة- متفق عليها مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

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