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الدول الجزرية الصغيرة: «تحسن» في المسودة الجديدة لاتفاق المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 09:25 صباحا
الدول الجزرية الصغيرة: «تحسن» في المسودة الجديدة لاتفاق المناخ
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اعتبر تحالف الدول الجزرية الصغيرة وهو في طليعة المطالبين باتخاذ إجراءات قوية للتخلي عن الوقود الأحفوري، أن المسودة الجديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، تمثل «تحسنًا» في بعض النقاط.

وقال التحالف في بيان إن النص الذي اقترحته الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، يشكل «خطوة إلى الأمام» لكنه «لا يوفر التوازن اللازم لتعزيز التحرك العالمي لتصحيح المسار بشأن تغير المناخ».

مسودة الاتفاق المناخي
تدعو مسودة الاتفاقية الجديدة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المنعقد في دبي الدول إلى «التحول بعيدًا عن استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري لتمكين العالم من تحقيق الحياد الكربوني في العام 2050»، وفقًا لأحدث حل وسط ستسعى الإمارات لأن يجرى إقراره بالتوافق الأربعاء.

والنص الذي يطمح لأن يصبح أول قرار يصدر عن مؤتمر الأطراف يتطرق لمصير جميع أنواع الوقود الأحفوري بما يشمل النفط والغاز والفحم لا يُدرج عبارة «الاستغناء» عن هذا الوقود التي طالبت بها الدول الأكثر طموحاً ورفضتها الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية. وتدعو المسودة إلى تسريع التحول في الطاقة اعتباراً من العقد الحالي «الحاسم».

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