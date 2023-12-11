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صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 11:13 صباحا
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار
أحد خزانات النفط التابعة لشركة «أرامكو» النفطية السعودية (أرشيفية: الإنترنت)
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عدت أسعار النفط العالمية، اليوم الإثنين، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية، إذ قدمت الجهود الأميركية لتجديد الاحتياطات الاستراتيجية بعض الدعم، على الرغم من استمرار المخاوف من تخمة معروض الخام وضعف نمو الطلب على الوقود العام المقبل.

يأتي ذلك في حين تتوقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80 دولارا للبرميل في العام المقبل، من متوسط متوقع عند 82 دولارا للبرميل في العام الحالي، وفق وكالة «رويترز».

وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 0.7%، أو 56 سنتا، إلى 76.40 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 71.71 دولارا للبرميل، مرتفعة أيضا 0.7%، أو 48 سنتا. وقفز كلا العقدين أكثر من 2% يوم الجمعة، لكنهما تراجعا للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية لهما منذ 2018، بفعل المخاوف المستمرة من تخمة المعروض.

وأدى ضعف الأسعار الأخير إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة، التي سعت إلى الحصول على ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي للتسليم في مارس 2024. وقال توني سيكامور، محلل «آي جي»، في مذكرة: «نعلم أن إدارة بايدن موجودة في السوق وتتطلع إلى إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، وهو ما سيوفر الدعم»، مضيفا أن الأسعار تتلقى الدعم أيضا من خلال مؤشرات الرسم البياني الفني.

وعلى الرغم من تعهد منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك بلس»، بخفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول، إلا أن المستثمرين ما زالوا متشككين في انخفاض الإمدادات. ومن المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك إلى فائض في العرض العام المقبل.

محللون: أسعار النفط ستظل متقلبة 
وتتوقع «آر بي سي. كابيتال ماركيتش» سحب مخزون قدره 700 ألف برميل يوميا في النصف الأول ولكن 140 ألف برميل يوميا فقط للعام بأكمله. وقال محللوها في مذكرة: «ستظل الأسعار متقلبة وبلا اتجاه حتى ترى السوق نقاط بيانات واضحة تتعلق بتخفيضات الإنتاج الطوعية». ومع عدم تنفيذ التخفيضات حتى الشهر المقبل وبيانات الإنتاج على مستوى الدولة التي ستتبع في وقت لاحق من شهر يناير، يتوقع المحللون أن يكون الأمر متقلبا لمدة شهرين قبل أن يكون هناك وضوح أولي بشأن البيانات القابلة للقياس بشأن الامتثال.

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وأظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تزايد الضغوط الانكماشية حيث ألقى ضعف الطلب المحلي بظلال من الشك على الانتعاش الاقتصادي في البلاد. وتعهد المسؤولون الصينيون يوم الجمعة بتحفيز الطلب المحلي وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في العام 2024.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع إرشادات بشأن سياسات أسعار الفائدة من اجتماعات خمسة بنوك مركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفدرالي، وبيانات التضخم في الولايات المتحدة، لتأثيرها على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

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