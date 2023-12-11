غوتيريس: مؤتمر المناخ يجب أن يدعو إلى الاستغناء عن كل مصادر الوقود الأحفوري

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الإثنين، المفاوضين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) إلى إظهار «أقصى قدر من المرونة وحسن النية»، لضمان الاستغناء عن «كل مصادر الوقود الأحفوري».

وقال غوتيريس، متوجها للصحفيين خلال المؤتمر المنعقد في دبي، إنه «لا بد» أن يلحظ النص النهائي الذي ينبغي اعتماده الثلاثاء، «الحاجة إلى الابتعاد عن كل مصادر الوقود الأحفوري وفق جدول زمني يتماشى مع 1,5 درجة مئوية»، بصفتها الحد الذي ينبغي عدم تجاوزه للاحترار العالمي، وفق وكالة «فرانس برس».