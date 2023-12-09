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إثيوبيا تواجه التخلف عن سداد سندات دولية بقيمة مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 01:56 مساء
إثيوبيا تواجه التخلف عن سداد سندات دولية بقيمة مليار دولار
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. (الإنترنت)
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بدت إثيوبيا على شفا التخلف عن سداد ديونها، بعد انتهاء محادثات مع حاملين رئيسيين لسندات دولية بقيمة مليار دولار، للدولة الأفريقية دون اتفاق.

وتركت التكلفة المجمعة لوباء كوفيد-19 والحرب الأهلية التي انتهت مؤخرًا في منطقة تيغراي الشمالية، إثيوبيا تكافح من أجل سداد ديونها، والتي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، بحسب وكالة «رويترز» الجمعة.

وقالت وزارة المالية الإثيوبية إن «ضغوط السيولة الخارجية الحادة»، تعني أنها أبلغت حملة السندات أنها لن تكون في وضع يسمح لها بدفع فائدة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة في 11 ديسمبر، وهو حدث من شأنه أن يؤدي إلى التخلف عن السداد.

وأضافت وزارة المالية، في بيان، «للأسف، في الوقت القصير المتاح بين بدء المناقشات والموعد القادم لدفع الفائدة، لم يتم التوصل إلى اتفاق».

«اقتراح أولي لإعادة الهيكلة»
وقالت لجنة حملة السندات إنها تعتبر قرار عدم سداد مبلغ 33 مليون دولار «غير ضروري ومؤسف»، في ضوء ما قالت إنها مهلة قصيرة للغاية للمشاركة في المحادثات «وكذلك عرض قرار عدم سداد المبلغ على اللجنة.. دفع القسيمة كأمر واقع»، مضيفة أنها منفتحة على «التعامل البناء والاستباقي مع السلطات الإثيوبية».

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وقالت وزارة المالية إن إثيوبيا «ستعمل على توسيع التواصل مع حاملي سنداتها الدولية»، وستجري اتصالا الأسبوع المقبل لوضع مقترح محتمل للديون.

وتابعت أنه خلال المحادثات مع حاملي السندات، وضعت الخطوط العريضة «لاقتراح أولي لإعادة الهيكلة» ثم بعد عرض مضاد من حاملي السندات، تم تقديم اقتراح نهائي.

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