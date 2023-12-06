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استقالة وزير الهجرة البريطاني عقب توقيع معاهدة مع رواندا حول ترحيل مهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 11:00 مساء
استقالة وزير الهجرة البريطاني عقب توقيع معاهدة مع رواندا حول ترحيل مهاجرين
وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك. (الإنترنت)
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قدم وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك الأربعاء استقالته بعدما نشرت الحكومة قانونا معجلا يتعلق بمعاهدة مثيرة للجدل وقعت مع رواندا وتنص على إعادة مهاجرين إلى هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي للنواب إن جينريك استقال، في خطوة تزيد من الضغط على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك، بحسب «فرانس برس».

وكانت لندن وكيغالي وقعتا الثلاثاء معاهدة جديدة تهدف إلى المُضي قدماً بخطة مثيرة للجدل تقضي بترحيل مهاجرين وافدين إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية إلى رواندا.

مكافحة الهجرة غير النظامية
وتحاول الحكومة البريطانية إنقاذ هذا الإجراء الأساسي في إطار سياستها لمكافحة الهجرة غير النظامية، رغم رفض المحكمة العليا البريطانية له في منتصف نوفمبر، وتأييدها حكماً صادراً عن محكمة أدنى اعتبره مخالفاً للقانون.

ووقّع وزير الداخلية البريطاني ووزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا الاتفاق الجديد في العاصمة الرواندية كيغالي. وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إنّ المعاهدة الجديدة «تجيب بشكل مباشر على استنتاجات المحكمة العليا وتقدّم حلاً جديداً طويل الأمد».

 «محكمة مشتركة من قضاة روانديين وبريطانيين»
وينص الاتفاق الواقع في 43 صفحة و«الملزم» بموجب القانون الدولي على ألا يكون المهاجرون المرحّلون إلى رواندا «عرضة لخطر إرسالهم إلى بلد تكون فيه حياتهم أو حريتهم مهددة».

كذلك ينص على إنشاء «محكمة مشتركة من قضاة روانديين وبريطانيين في كيغالي لضمان أمن المهاجرين وعدم ترحيل أي منهم إلى بلادهم عقب وصولهم إلى رواندا»، حسبما أكد نائب المتحدث باسم الحكومة الرواندية آلان موكوراليندا خلال مؤتمر صحافي.

وتحاول الحكومة المحافظة إتخاذ موقفٍ حازم للحد من الهجرة، سواء النظامية أو غير النظامية، بينما يتصدّر حزب العمال، المعارض الرئيسي، استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل.

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