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استقرار أسعار النفط وسط شكوك في تأثير خفض «أوبك+» والتوتر بالشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 09:44 صباحا
استقرار أسعار النفط وسط شكوك في تأثير خفض «أوبك+» والتوتر بالشرق الأوسط
حقل يوهان سفيردروب النفطي في بحر الشمال، 7 يناير 2020. (رويترز)
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استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف «أوبك+»، واستمرار التوتر بالشرق الأوسط في خضم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.

وانخفضت عقود نفط برنت سنتا واحدا إلى 78.02 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 73.09 دولار للبرميل، بحسب وكالة «رويترز».

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا، إن تصريح وزير الطاقة السعودي، بأن تخفيضات إنتاج «أوبك+» يمكن أن تستمر بعد الربع الأول من عام 2024 إذا لزم الأمر، قدمت بعض الدعم للسوق.

وذكرت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس، إن أسعار النفط انخفضت في جلسة التداول السابقة مع تشكيك المتعاملين في أن تخفيضات الإمدادات من «أوبك+» سيكون لها تأثير كبير، ومع تأثير ارتفاع الدولار على أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

تخفيضات طوعية للإنتاج
وعادة ما يجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب على النفط.

- تراجع النفط مع استمرار «عدم اليقين» بشأن تخفيضات إمدادات «أوبك بلس»

واتفقت مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، يوم الخميس على تخفيضات طوعية للإنتاج إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا، وذلك للربع الأول من عام 2024، بقيادة السعودية التي قررت تمديد خفضها الطوعي الحالي.

لكن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا، من تلك التخفيضات، يمثل امتدادا للخفض الطوعي الذي تطبقه السعودية وروسيا بالفعل.

ولكن استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثار مخاوف حيال الإمدادات، وكذلك فعلت الهجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن طلبيات المصانع الأمريكية انخفضت بأكثر من توقعات المحللين في أكتوبر الماضي، في تراجع هو الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما ضغط على المعنويات في سوق النفط. وقال محللون إن ذلك عزز وجهة النظر القائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تحد من الإنفاق.

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