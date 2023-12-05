دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت دراسة أعدها علماء من مشروع «الكربون العالمي» نشرت الثلاثاء أنه بات حتميا لحرارة سطح الأرض أن ترتفع 1.5 درجة مئوية بشكل ثابث على مدى عدة أعوام، بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، مرجحة أن يبلغ حدوث ذلك خلال سبع سنوات فقط بنسبة 50%.

ودعت الدراسة التي قُدمت في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» الدول المجتمعة إلى التحرك لمواجهة هذا الوضع الخطر، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال عالم المناخ البريطاني بيار فريدلينغستاين الذي أشرف على الدراسة التي شارك فيها 150 باحثا من جميع أنحاء العالم إنه «يتعين على القادة المجتمعين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي «كوب 28» الاتفاق على تخفيضات سريعة في انبعاثات الوقود الأحفوري حتى من أجل الحفاظ على هدف درجتين مئويتين».

- سلطان الجابر يؤكد دعوته لخفض الانبعاثات بنسبة 43% العام 2030

- رئيس مؤتمر المناخ: التخلي عن نظام الطاقة الحالي غير ممكن الآن

وأضاف أن «لإجراءات الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري لا تزال بطيئة للغاية والوقت المتبقي من الآن وحتى بلوغ عتبة الـ1.5 درجة مئوية إضافية، يتقلص بأقصى سرعة، وعلينا أن نتحرك الآن».

وتوقعت الدراسة أن تزيد في جميع أنحاء العالم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام الفحم والغاز والنفط لأغراض التدفئة والإنارة والنقل، وأن تسجل هذه الانبعاثات رقما قياسيا جديدا في 2023.