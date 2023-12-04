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كينيا توقع صفقات بـ4.48 مليار دولار لتطوير مشروعات خضراء

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 04 ديسمبر 2023, 01:42 مساء
كينيا توقع صفقات بـ4.48 مليار دولار لتطوير مشروعات خضراء
الرئيس الكيني، ويليام روتو، خلال مشاركته في فعاليات قمة المناخ «كوب28» في الإمارات. (بلومبرغ)
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أعلنت الحكومة الكينية توقيع عددا من الصفقات والاتفاقات لتنفيذ سبع مشاريع للتنمية الخضراء بقيمة إجمالية تصل إلى 4.48 مليارات دولار، وذلك على هامش قمة المناخ «كوب28» المنعقدة في الإمارات.

وتشمل الصفقات، كما نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أمس الأحد، محطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية، وإنتاج الأسمدة، ومركز للبيانات يعمل بمصادر الطاقة المتجددة.

والطاقة الحرارية الجوفية هي مصدر طاقة بديل ونظيف ومتجدد، وهي طاقة حرارية مرتفعة ذات منشأ طبيعي مختزنة في الصهارة في باطن الأرض. حيث يقدر أن أكثر من 99% من كتلة الكرة الأرضية عبارة عن صخور تتجاوز حرارتها 1000 درجة مئوية.

ويدفع الرئيس الكيني ويليام روتو من أجل أن تتحول القارة الأفريقية إلى «مركز للقوة الخضراء». وتستمد كينيا 92% من الكهرباء محليا من مصادر للطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المائية وطاقة الرياح.

وتهدف كينيا كذلك إلى زراعة 15 مليون شجرة، وإعادة تأهيل عشرة آلاف من أراضي البلاد الرطبة، وتضع نصب عينها التركيز على المصادر الطبيعية لتوليد الطاقة.

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مشاريع للتنمية الخضراء
وتشمل الاتفاقات مشروع لإنتاج الأسمدة الخضراء بقيمة 1.5 مليار دولار، ومشروع لإنتاج الطاقة الحرارية الجوفية بقيمة مليار دولار، في مدينة سوسوا بالشراكة مع الحكومة الإندونيسية، من خلال شركة «بيرتامينا».

وتستثمر كينيا كذلك 600 مليون دولار في بناء مركز للبيانات في أولكاريا، يعمل بالطاقة الجوفية الأرضية، وهي أحد مصادر الطاقة المتجددة، بالشراكة مع «إيكو كلاود».

وتنفذ شركة «يونايتد غرين» وشركة «كينيا للتنمية» مشروعًا زراعيًا مستدامًا بقيمة 270 مليون دولار على مساحة 15 ألف هكتار بمنطقة حوض البحيرة، إضافة إلى مبادرة سلاسل توريد الطاقة النظيفة بقيمة 200 مليون دولار.

ويجتمع ممثلو أكثر من 200 دولة حول العالم في الإمارات لحضور فعاليات قمة المناخ «كوب28». وقّعت 116 دولة السبت، تعهّدًا غير ملزم يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول العام 2030، وفق ما أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ (كوب28) المنعقد في دبي.

وتعهدت هذه الدول «بالعمل معًا»، من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف غيغاوات بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار «الفروقات والظروف الوطنية» لمختلف الدول.

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