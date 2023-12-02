«كوب28».. الولايات المتحدة تعلن المساهمة بثلاثة مليارات دولار في أكبر صندوق للمناخ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم السبت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، المساهمة بثلاثة مليارات دولار في «الصندوق الأخضر للمناخ»، بعد توقف الدولة الأكثر ثراءً في العالم عن المساهمة فيه على مدى سنوات.

وقالت هاريس، التي تمثّل الرئيس الأميركي في المؤتمر، «أنا فخورة بالإعلان عن التزام جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناخ»، بحسب وكالة «فرانس برس».

والمرة الأخيرة التي ساهمت فيها واشنطن في هذا الصندوق كانت عام 2014 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وكانت بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في حين جددت العديد من الدول الأخرى مساهماتها في هذا الوقت.