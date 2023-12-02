اليابان تعلن خلال «كوب 28» اتخاذ إجراءات للحد من الانبعاثات

القاهرة - بوابة الوسط

تعهّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بدون احتجاز أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج من حرق الفحم، وذلك بهدف الحد من الانبعاثات في اليابان.

وقال كيشيدا، الجمعة، وفق ما جاء في نصّ خطابه الذي نشرته وزارة الخارجية اليابانية السبت: «تماشيًا مع هدفها المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية، ستتوقف اليابان عن بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بدون احتجاز ثاني أكسيد الكربون، مع ضمان إمدادات مستقرة للطاقة» حسب وكالة «فرانس برس».

وتسعى اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وذكر كيشيدا أن اليابان سبق أن خفضت بالفعل انبعاثات غازات الدفيئة 20%، وتتقدم نحو خفضها 46% بحلول العام 2030، مقارنة بمستويات العام 2013.

وللحدّ من الانبعاثات، تسعى اليابان إلى استخدام الهيدروجين والأمونيا في إنتاج الطاقة، إلى جانب الغاز والفحم في محطات الطاقة القائمة.

الخبراء لديهم وجهة نظر مختلفة

ويرى الباحث في مركز أبحاث المناخ E3G، ليو روبرتس، أن هذا التغيير هو طريقة مخادعة لزيادة عمر البنية التحتية للوقود الأحفوري الحالية. وأكد أنه سينبغي إنتاج الأمونيا، وهي صناعة أخرى تمامًا، وتحتاج إلى الكهرباء.

كما أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستعيد تشغيل المزيد من المفاعلات النووية.

ومنذ موجة تسونامي في 11 مارس 2011 التي تسببت في كارثة محطة فوكوشيما للطاقة النووية، أغلقت اليابان جميع مفاعلاتها النووية، لمراجعة وتعزيز ضوابط السلامة.

ونتيجة ذلك، وجدت نفسها تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد، ولا سيما الغاز الطبيعي، الذي يمثل نحو 40% من إجمالي توليد الكهرباء في اليابان، والفحم الذي يمثل نحو 30%.