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أسعار النفط تتراجع بعد تخفيض «أوبك بلس» الإنتاج بنسبة أقل من المتوقع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 08:53 صباحا
أسعار النفط تتراجع بعد تخفيض «أوبك بلس» الإنتاج بنسبة أقل من المتوقع
منظر جوي يظهر خزانات النفط التابعة لمشغل خط أنابيب النفط ترانسنفت في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا قرب مدينة ناخودكا الروسية، 13 يونيو 2022. (رويترز)
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واصلت أسعار النفط الانخفاض، اليوم الجمعة، متجهة إلى تسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي، بعدما جاءت تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي اتفق عليها منتجو «أوبك بلس» أقل من توقعات السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم فبراير 39 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 80.47 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 23 سنتا، أو 0.3%، إلى 75.73 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

خفض الإنتاج بدول «أوبك بلس»
واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في «أوبك بلس» على خفض طوعي للإنتاج بمقدار 900 ألف برميل يوميا، إضافة إلى تمديد تخفيضات الإنتاج القائمة بالفعل بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا.

وقال «غولدمان ساكس» إن توقعاته بأن يستمر انخفاض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة نظرا لأن تلك التخفيضات موقتة وصعبة التنفيذ ولن يكن لها تأثير على المدى البعيد.

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